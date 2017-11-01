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сегодня, 13:09 0

Землетрясения, случившиеся в Приамурье за 15 лет, собрали на одной карте

Землетрясения, случившиеся в Приамурье за 15 лет, собрали на одной карте
Фото: leplus.nouvelobs.com

Карту основных землетрясений, которые произошли в Приамурье и у его границ за последние 15 лет, подготовила газета «Телепорт». По данным Потсдамского центра землетрясений (Германия), за этот период случилось около 30 толчков силой от 4,8 балла, эпицентр которых находился в Амурской области или поблизости от нее.

Отмечается, что время на сайте Потсдамского центра приводится по Гринвичу, то есть отстает от амурского на девять часов. Поэтому в отдельных случаях возможно смещение дат. Например, последнее землетрясение, которое ощущалось в Приамурье, по местному времени произошло ночью 27 октября, а в Европе тогда было еще 26 октября – с этой датой оно и приводится на карте.

Как сообщало Амур.инфо, ночью 27 октября в Амурской области произошло землетрясение силой 4,7 балла. Эпицентр находился в Зейском районе. Кроме него, подземные толчки фиксировали в Магдагачинском районе и, по некоторым данным, в городе Белогорске. В результате происшествия жертв и разрушений не было.

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#происшествия

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