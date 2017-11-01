Благовещенец Евгений Зливко выиграл Кубок мэра Петропавловска по смешанным единоборствам

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В Петропавловске-Камчатском прошел Кубок мэра города по смешанным единоборствам «Тихоокеанский рубеж». В соревнованиях принял участие благовещенский спортсмен Евгений Зливко, который стал одним из победителей.

В рамках состязаний состоялись восемь боев. Соперником Зливко стал чемпион Киргизии, призер чемпионата мира по СБЕ ММА Мустафа Рахматилла УУлу. Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, эта встреча была гвоздем программы.

Опытный спортсмен из Средней Азии в первом раунде владел инициативой, однако в дальнейшем бой проходил уже с преимуществом Евгения Зливко. Он был признан победителем единогласным решением судей.

Евгений Зливко выступает в турнирах по смешанным единоборствам с 2010 года, он неоднократный победитель российских и международных соревнований. С 2011 года является постоянным участником турнира «Вызов Амура», на котором ему лишь однажды не удалось добиться победы.