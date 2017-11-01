Студенты Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства набираются опыта на судостроительном заводе

Студенты Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства проходят практику на Благовещенском судостроительном заводе. Во время занятий они зарабатывают второй и третий разряд мастера. Кроме того, студенты получают шанс после практики устроиться на одно из крупнейших судостроительных предприятий Дальнего Востока.

Будущие сварщики Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства на заводе отрабатывают базовые навыки. Трудиться на борту строящихся кораблей им пока не доверяют. Для начала дают тренироваться на кусках металла.

«Тут практики намного больше. Почти полгода. Сначала непривычно было, тяжеловато, что работы много. Сейчас уже нормально, привык», – поделился студент Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Богдан Жестков.

20-летнему Денису Юрьеву доверяют работу сложнее – монтаж трубопровода. На корабле это одна из жизненноважных систем. От неё зависит снабжение судна водой, которая идет на нужды экипажа и противопожарную систему. К тому же трубопровод помогает выровнять крен судна. Правда, следить за напором воды, исправностью системы студенту приходится не на корабле, а в цеху. Практиканту такое занятие по душе. После учебы он хочет вернуться на завод.

«Практика как бы мне нравится. Занимаюсь я трубопроводом, делаю сборку цепочек, труб. Испытывается все и сдается. Проводим сварочные работы и слесарные», – сказал студент Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Денис Юрьев.

«Они постоянно в паре работают, в бригаде. Естественно, учатся у старшего поколения. кто с желанием начинает приобретать опыт здесь, тот быстро растет, он познает быстро. Коллектив его быстро принимает. А если человек шаляй-валяй, он, естественно, никому не нужен», – рассказал старший мастер механического цеха благовещенского судостроительного завода Владимир Привалов.

Практику на судоремонтном заводе проходят студенты четырех специальностей: судостроитель, судоремонтник, мастер общестроительных работ и газоэлектросварщик. Практикуются студенты почти половину всего учебного времени. После окончания колледжа выпускники получат второй и третий разряды мастера.

«Среди учащихся, конечно, спрос есть. Практически мы потребность завода удовлетворяем. Если у нас группа выходит на практику в количестве 15 человек, они могут и 15 человек взять, могут и 20 человек, у них сейчас появились объемы работ», – прокомментировал специалист по организации производственной практики Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства Александр Поддубный.

В колледже отмечают, что спрос на сварочные и судостроительные специальности в области есть. Каждый год учебное учреждение набирает студентов на все места. Выпускники трудоустраиваются на флоте, в управлении водных путей и судоходства, крупных предприятиях города и области. В том числе и на Благовещенском судостроительном заводе, для которого колледж транспорта и дорожного хозяйства давно стал кузницей кадров.