Возле благовещенского кафе произошла массовая драка (видео)

В ночь с 29 на 30 октября в Благовещенске произошла массовая драка. Разборки устроили возле кафе, расположенного в микрорайоне. Происшествие сняла камера видеонаблюдения.

Как видно на кадрах, сначала дерутся трое мужчин – два против одного. Затем в ситуацию вмешивается девушка, которой также достается. После этого в происходящее вмешивается большое количество людей, среди них есть и женщины.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщение в полицию по данному факту поступало. О происшествии правоохранителям сообщили очевидцы, когда драка фактически закончилась. Полицейские незамедлительно выехали на место.

В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства конфликта и лица, причастные к нему.

По неофициальной информации, девушка, которая вмешалась в драку первой, получила серьезную травму.