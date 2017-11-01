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Возле благовещенского кафе произошла массовая драка (видео)

Возле благовещенского кафе произошла массовая драка (видео)

В ночь с 29 на 30 октября в Благовещенске произошла массовая драка. Разборки устроили возле кафе, расположенного в микрорайоне. Происшествие сняла камера видеонаблюдения.

Как видно на кадрах, сначала дерутся трое мужчин – два против одного. Затем в ситуацию вмешивается девушка, которой также достается. После этого в происходящее вмешивается большое количество людей, среди них есть и женщины.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что сообщение в полицию по данному факту поступало. О происшествии правоохранителям сообщили очевидцы, когда драка фактически закончилась. Полицейские незамедлительно выехали на место.

В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства конфликта и лица, причастные к нему.

По неофициальной информации, девушка, которая вмешалась в драку первой, получила серьезную травму.

Просмотров всего: 5116

#происшествия

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • sabotazh

    sabotazh
    2 часа назад

    По началу похоже что 2 пытаются утихомирить 1. Сильно не бьют, ногами не пинают, так валяются. А вот зачем девушки влезают в драки не могу понять.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Что за кафе?

  • •••pajzii

    •••pajzii
    2 часа назад

    Зачем так девку то надо было бить?

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    1 час назад

    sabotazhПо началу похоже что 2 пытаются утихомирить 1. Сильно не бьют, ногами не пинают, так валяются. А вот зачем девушки влезают в драки не могу понять.


    Ага.так утихомиривали,что девченке прикурили не слабо.чушь не несите и не выгараживайте двух шакалов,которые на одного нападали.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Из-за чего? Неужели проблема стоит такого инцидента? Разбирательство - это не нападение кого-то на кого-то Однако кулаки почесали крепче всего на женщине и мирно разошлись. ну а может перышком почесали-бы еще или пушки вход пустили-бы как в кино.

  • Буцефал

    Буцефал
    1 час назад

    3.2

  • Рыыыж

    Рыыыж
    1 час назад

    Как обычно.. 2 на 1

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Тетенек бить не стоит. Так же как и тетенькам не надо лезть в драку, тетенька лучше пусть вызовет скорую и ппс, причем скорую в первую очередь. Когда ж уже научатся решать все словами. Хочешь драку - меняйся номерами и на трезвую в ринг.

  • HNIC

    HNIC
    1 час назад

    Рыыыж

    Как обычно.. 2 на 1



    Гопстайл )

  • Unicorn

    Unicorn
    1 час назад

    снова хачи?

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    наверное тётенька выхватила в зубы ...

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    тетеьнку бил точно не хач

    да и не хачи это вообще

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Как всегда двое на одного,герои,а потом ещё и девушек вдвоем уложили,дважды герои,какой позор! им.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    забавно смотреть как синяки буцкаются..

    девчонке прилетело не хило, ну и на хрен лезла?..ну да ладно, баба-дура..но бить то ее зачем? да еще так..

  • Myxira

    Myxira
    55 минут назад

    архивная

    Как всегда двое на одного,герои,а потом ещё и девушек вдвоем уложили,дважды герои,какой позор! им.



    девушку подошедший третий, в светлых штанах, ударил...

  • Альтер

    Альтер
    50 минут назад

    Хачиков там и нету-смотрите внимательнее

    И уж девушку бы никто из кавказцев бы никогда не ударил-ет таких примеров в истории

  • stepan28rus

    stepan28rus
    48 минут назад

    Как всегда полиции не видно.

  • ММС

    ММС
    36 минут назад

    Ну, прям как персонаж из песни В.Медяник. "А у кафе "Метелица"......мужиков метелится.

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