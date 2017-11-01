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1ноября
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сегодня, 11:18 1

ФАС: стоимость плацкартных билетов в поездах нужно снизить на 10 %

ФАС: стоимость плацкартных билетов в поездах нужно снизить на 10 %
Фото: livejournal.com

Понизить на 10 % железнодорожные тарифы на дальние пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах предложила Федеральная антимонопольная служба. Вопрос подняли на заседании правления ведомства, сообщает «Российская газета».

Проезд в плацкартных и общих железнодорожных вагонах нужно удешевить – за это выступает ФАС. Свое мнение антимонопольщики высказали в ответ на заявление «Федеральной пассажирской компании», которая занимается перевозками в поездах дальнего следования, об индексации тарифов на 2018 год. Проезд в пассажирском железнодорожном транспорте должен вырасти по мнению перевозчика на 3,9 %.

«Поднимать цены, руководствуясь затратной логикой, неверно. Надо ориентироваться на состояние конкуренции и доходы населения. Авиаперевозчики снижают на 10 % стоимость своих перевозок – и все клиенты с железных дорог уходят на авиацию», – сказал замглавы ведомства Александр Редько.

Пассажиропоток на поездах дальнего следования за последнее время упал на 8,5 %.

Повысить тариф в 2018 году перевозчики планируют и на грузовые перевозки. Железнодорожная монополия уже запросила согласия ФАС на то, чтобы повысить ставки на 4 % на все виды грузов, кроме нефтяных, и на 2 % поднять базу тарифа. Однако в ведомстве ответили, что рассматривать грузовой тариф будут только после того, как решится вопрос с пассажирским.

Инициативу ФАС о снижении тарифа на пассажирские перевозки в Минтрансе и Минэкономразвития не поддержали. Вопрос вынесут на правительственное совещание.

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#транспорт #цены

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    9 минут назад

    Надо понижать, факт!

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