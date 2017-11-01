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В Белогорске водитель сбил 86-летнего пенсионера

В Белогорске водитель сбил 86-летнего пенсионера

В Белогорске вечером 31 октября в ДТП пострадал пенсионер. 86-летнего мужчину сбил легковой автомобиль. Авария случилась в 18:20 в районе ТЦ «Лимон».

По информации амурской Госавтоинспекции, водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla Rumion, сбил пожилого пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшего доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    18 минут назад

    "переходившего проезжую часть в неустановленном месте."

    Установить место где он переходил тупым гаишникам слабо?

  • Терапевт

    Терапевт
    17 минут назад

    Или он по всей дороге зигзагами гулял?

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