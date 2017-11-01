С начала года 112 амурчанкам отказали в получении маткапитала

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В Амурской области с начала этого года 112 амурчанкам Пенсионный фонд отказал в предоставлении маткапитала. Отказы были сделаны по разным причинам. Самая распространенная – жилье, за которое семья планировала рассчитаться материнскими деньгами, оказалось непригодно для проживания.

Самыми популярными направлениями в получении материнского капитала в Приамурье является оплата ипотечных кредитов и улучшение жилищных условий за счет приобретения или строительства жилья. Но есть такие случаи, когда Пенсионный фонд вынужден отказать в получении сертификата и распоряжении его средствами.

Так, 40 семьям отказано в направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Основные причины отказов – ребенку, давшему право на сертификат, еще не исполнилось три года; ветхое жилье, предоставление неполного перечня необходимых документов.

29 семьям отказано в оплате ипотечных кредитов. Основные причины – жилье непригодно для проживания, в праве собственности иное лицо, а не владелец сертификата или его супруг, приобретение жилья, ранее бывшего в собственности данной семьи, оплата потребительских кредитов.

25 семей не получили сертификат из-за лишения родительских прав и совершения преступления против своего ребенка.

18 семьям отказано в направлении средств капитала на получение образования детьми. Основные причины – отсутствие у организации статуса образовательного учреждения (частные детсады), образовательная программа не аккредитована.

По информации Пенсионного фонда, территориальные подразделения ПФР в Амурской области совместно с районными администрациями проводят проверки приобретаемого жилья на предмет пригодности для проживания семей с детьми. А результаты учитываются при принятии решения о перечислении средств маткапитала. Информация обо всех подозрительных сделках направляется в правоохранительные органы для проверки. Проводится работа по предотвращению обналичивания материнского капитала.

За нецелевое использование средств материнского капитала владельцы сертификатов несут, в том числе, уголовную ответственность. Использовать капитал семья может на улучшение жилищных условий, на образование детей, на накопительную пенсию мамы и на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

Всего с 2008 года, когда в Приамурье начала действовать программа поддержки семей, имеющих детей, сертификаты на материнский капитал получили более 50 тысяч амурчанок. Больше половины семей уже полностью распорядились средствами.

Больше 11 тысяч семей направили деньги на погашение ипотечных кредитов на общую сумму 4,5 миллиарда рублей. Больше 12 тысяч семей – на улучшение жилищных условий на сумму 4,6 миллиарда. На получение образования ребенком деньги направили 9,6 тысячи семей на сумму 373,8 миллиона. И 44 семьи решили потратить маткапитал на формирование накопительной пенсии матери на сумму 7,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ПФР по Амурской области.