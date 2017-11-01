На зарплаты бюджетникам власти выделят миллиарды

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Как заявил РИА Новости министр труда Максим Топилин, «Сейчас Министерство финансов готовит распределение 10 миллиардов рублей, которые предусмотрены в бюджете. И по нашим оценкам, если говорить о зарплате бюджетников, то сегодня не обеспечены ресурсы в бюджетах субъектов, составляют чуть более 3 миллиардов рублей. Это восемь регионов».

Если министерство распределит эту дополнительную финансовую помощь, то регионы смогут «полностью смогут закрыть потребность», подчеркнул министр.

Вопросом распределения денег сейчас занимается Минфин. Как именно их распределят, пока неизвестно.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что на повышение зарплат ряду категорий бюджетников в 2018 году будет направлено 80 миллиардов рублей.