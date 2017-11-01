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1ноября
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сегодня, 10:30 10

На зарплаты бюджетникам власти выделят миллиарды

На зарплаты бюджетникам власти выделят миллиарды
Фото: ria.ru

10 миллиардов рублей могут выделить власти регионам. Деньги предназначены, в том числе, и на повышение зарплат бюджетникам в 2017 году, сообщает «Коммерсант».

Как заявил РИА Новости министр труда Максим Топилин, «Сейчас Министерство финансов готовит распределение 10 миллиардов рублей, которые предусмотрены в бюджете. И по нашим оценкам, если говорить о зарплате бюджетников, то сегодня не обеспечены ресурсы в бюджетах субъектов, составляют чуть более 3 миллиардов рублей. Это восемь регионов».

Если министерство распределит эту дополнительную финансовую помощь, то регионы смогут «полностью смогут закрыть потребность», подчеркнул министр.

Вопросом распределения денег сейчас занимается Минфин. Как именно их распределят, пока неизвестно.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что на повышение зарплат ряду категорий бюджетников в 2018 году будет направлено 80 миллиардов рублей.

Просмотров всего: 392

#российская власть #финансы #экономика

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    47 минут назад

    Мне нравится слово-МОГУТ.))))

  • Myxira

    Myxira
    40 минут назад

    artur-cyrybko

    Мне нравится слово-МОГУТ.))))



    Страна больших возможностей

  • Терапевт

    Терапевт
    33 минуты назад

    Надо ментам урезать, а врачам повысить, и миллиардов не надо, тупо перенаправить бабло

  • Туж2

    Туж2
    30 минут назад

    тут ключевое слово - могут..

    А могут и не выделить :)

  • DimonS

    DimonS
    29 минут назад

    10 миллиардов на 10 миллионов бюджетников. Да еще наверное на пять лет, ибо прошлое повышение как раз пять лет назад и было. Заживем на 15 рублей подачки в месяц!

  • vertex

    vertex
    29 минут назад

    А кто бюджетники в стране? Весь список кто огласить может?

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    28 минут назад

    не зря же по 2000 тыр напечатали

  • Brabusяга

    Brabusяга
    25 минут назад

    Только вот не уточнили какому именно ряду бюджетников. Не тем ли заседателям, у которых появилась такая идея?

  • vertex

    vertex
    24 минуты назад

    Бюджетники кто? Чиновники? Депутаты? Военные? Полиция? Врачи? Учителя? Воспитатели детсадов и нянечки?

  • Victrix

    Victrix
    7 минут назад

    vertex

    Бюджетники кто? Чиновники? Депутаты? Военные? Полиция? Врачи? Учителя? Воспитатели детсадов и нянечки?



    Все, кроме барыг и бомжей.

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