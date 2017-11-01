Российская «Катюша» выходит на китайские телеэкраны

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Там в ходе беседы с интернет-пользователями он и упомянул о запуске российского телеканала, когда его спросили, какую русскую песню он порекомендовал бы китайцам.

«Мне кажется, что знакомство с Россией нужно начинать с тех песен, которые широко известны. Упомянутая мною "Катюша" – такая песня (...). Кстати, "Катюшей" называется и новый канал, который начинает свое вещание для китайских зрителей. Приглашаю всех смотреть этот канал, который получил одноименное название. Давайте смотреть этот канал и давайте будем петь "Катюшу", – ответил Дмитрий Анатольевич.

В июле соглашение о запуске первого российского телеканала «Катюша» в Китае было подписано между Первым каналом и Центральным телевидением Китая. Планируется, что трансляция будет идти на русском языке, но с китайскими субтитрами.

Как рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, китайские телезрители смогут смотреть программы о науке, российских ученых и исследователях, культуре и искусстве, а также фильмы о российской природе и истории страны. Также к эфиру планируются развлекательные и музыкальные программы, такие как «Ледниковый период» и концерты российских исполнителей, отмечают «Ведомости».

В КНР запрещено вещание зарубежных каналов на китайском языке для китайской аудитории. Иностранцы могут вещать только на своих языках, а их каналы транслируются в основном в отелях, то есть рассчитаны на туристов. Пока российским медиа удается зарабатывать в Китае на прокате кинофильмов, дистрибуции онлайн-игр.