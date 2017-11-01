Суд запретил использование на Зейском водохранилище старой нефтеналивной баржи

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В Приамурье суд запретил использовать на Зейском водохранилище старую нефтеналивную баржу. Небезопасное судно принадлежит старательской артели.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, баржа, о которой идет речь, использует артель старателей «Восток-1». На нее нет классификационного свидетельства, и она снята с учета Российского речного регистра почти 9 лет назад.

Сковородинская транспортная прокуратура обратилась в суд, который запретил эксплуатировать баржу на водохранилище.