До плюс 5 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 1 ноября

Фото: www.goodfon.ru

В Амурской области 1 ноября установится переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура по центральным и южным районам составит от нуля до плюс 5 градусов, по северу термометры покажут от минус 3 до плюс 2, местами в северных районах температура понизится до минус 5…10 градусов.

В Благовещенске рано утром было минус 6 градусов. Северо-западный ветер дул со скоростью 3-5 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Температура составит 3…5 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL