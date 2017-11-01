Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:37 0

До плюс 5 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 1 ноября

До плюс 5 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 1 ноября
Фото: www.goodfon.ru

В Амурской области 1 ноября установится переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура по центральным и южным районам составит от нуля до плюс 5 градусов, по северу термометры покажут от минус 3 до плюс 2, местами в северных районах температура понизится до минус 5…10 градусов.

В Благовещенске рано утром было минус 6 градусов. Северо-западный ветер дул со скоростью 3-5 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Температура составит 3…5 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 113

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

На севере ночью до минус 21 градуса: прогноз погоды в Приамурье на 1 ноября
Общество

До плюс 6 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 31 октября
Общество

Последний день месяца принесет немного снега: прогноз погоды в Приамурье на 31 октября
Общество

Небольшая облачность и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 30 октября