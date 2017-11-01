Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:35 0

При проверке школы и детсадов Зейского района нашли сомнительную продукцию

При проверке школы и детсадов Зейского района нашли сомнительную продукцию
Фото: tvkrasnodar.ru

В октябре Россельхознадзор провел плановую проверку в Зейском районе Приамурья. Специалистов интересовали столовые в школьных и дошкольных учреждениях образования. В результате были выявлены нарушения.

Проверке подверглись ряд детских садов и одна школа, расположенные в Зейском районе, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области. Какие именно учреждения затронула проверка, не уточняется. В результате обнаружили говядину без необходимых документов.

По результатам проверки составлено три протокола об административных правонарушениях, выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Ответственных лиц обещают привлечь к ответственности.

Просмотров всего: 272

#дети #школа

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 3

С начала года 112 амурчанкам отказали в получении маткапитала

Общество 12

За сбором добровольных пожертвований в школах Приамурья усилили контроль
Общество 4

В городском парке Свободного появилась кованая беседка-карета
Общество

Студенты амурского педколледжа работают в детсадах Благовещенска (видео)