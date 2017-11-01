При проверке школы и детсадов Зейского района нашли сомнительную продукцию

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В октябре Россельхознадзор провел плановую проверку в Зейском районе Приамурья. Специалистов интересовали столовые в школьных и дошкольных учреждениях образования. В результате были выявлены нарушения.

Проверке подверглись ряд детских садов и одна школа, расположенные в Зейском районе, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области. Какие именно учреждения затронула проверка, не уточняется. В результате обнаружили говядину без необходимых документов.

По результатам проверки составлено три протокола об административных правонарушениях, выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Ответственных лиц обещают привлечь к ответственности.