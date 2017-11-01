Пачки ужасов вместо пачек сигарет появятся на прилавках: обзор прессы

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Какой транспорт запретят ведущие страны мира; куда парень поднял грузовой автомобиль, чтобы поздравить подругу; сколько в Благовещенске бездомных собак – эти и другие новости попали в поле зрения обозревателя прессы и ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

Полный абзац

Что самое примечательное в «Российской газете» (если не считать официальных документов)? Обозреватель выделил материал о том, что ведущие страны запретят транспорт на бензине. Наиболее решительные из них – Голландия и Норвегия – сделают это уже через пять лет.

Еще рассказывается о том, почему жираф – длинношеее животное. Тоже интересно. Оказывается, не потому, что он любопытен.

Еще о том, что с 15 ноября в России не останется в продаже пачек сигарет с привычным дизайном. Будут сплошные пачки ужасов. Изучив подробности под заголовком «Будет страшно», я понял, что будет не страшно. Будет вообще полный капец. И хотя пишут, что запрещены какие-либо вложения, Павел Андреевич всё-таки посоветовал бы вкладывать в пачки прочный шнурок. Чтоб уж сразу. Не мучаясь…

Не пропусти

Главная тема «Телепорта» – бродячие собаки. Как бы она – тема – ни навязла в зубах, она не перестаёт быть актуальной. Особенно с приходом зимы, когда псы становятся агрессивнее. В издании приводятся данные: в Благовещенске сегодня примерно 3,5 тысячи бездомных собак, и что с ними делать, не знает, по сути, никто. Теоретически есть два пути: уничтожить всех – это первый путь, и не давать размножаться – это второй. Поскольку ни тем, ни другим никто заниматься не будет, мы продолжим чтение статей о бродячих собаках.

Вам статья

Еженедельник «АиФ» рассказывает о судьбах влиятельнейших людей России 90-х годов. Самый «пролетевший» – Березовский, состояние которого подкосили Абрамович, бывшая жена и непомерные амбиции. Ушел из жизни с долгом более 300 миллионов фунтов. И могила неухоженная.

Примерно такая же судьба у основателя Инкомбанка Виноградова. Дефолт, инфаркт, переселение в съёмную двушку, смерть в 52 года, отсутствие денег даже на похороны.

Названы и те, у кого всё нормально. Но это уже не так интересно: не позлорадствуешь.

Напишут же такое

«Много интересного в «Моей Мадонне», и вы легко найдете для себя самый-самый материал, а лично я зациклился на публикации «Любовница для мужа», – сообщает автор обзора. В своем письме в редакцию одна из читательниц пишет о том, что у мужа просто должна быть любовница. Это заставит его быть постоянно подтянутым, всё время в форме, обяжет следить за собой, постоянно думать не о том, как полежать на диване с бутылкой пива, а как хорошо и продуктивно поработать. Опять же связь на стороне делает мужчину более страстным.

И посоветовав читателям газеты-мужчинам взглянуть в зеркало, он переходит к другой газете.

«Хотя нет, еще секундочку. Интересно, напишут ли читатели-мужчины о том, что надо бы и жене завести… Э-э… Но я тороплюсь к другой газете».

На посошок

Напоследок – «Комсомольская правда». Конечно же, на заметке у Павла Андреевича оказался двухстраничный материал о том, чтО помешало британской разведке убить Ленина. Но он решил прочесть его уже вечером – с чувством, с толком.

Еще газета пишет о том, что в программе Олимпиады может оказаться стриптиз. Ну-у… Я всегда с уважением отношусь к спорту.

Еще пишут о том, почему Москва (читайте, Путин) затеяла замену глав регионов, и почему не до всех это веяние пока дошло.

В общем, интересного много – всё-таки формат толстушки… Но завершается сегодняшний обзор заметкой о дураке. Некий романтик из Бийска, чтобы поздравить свою подругу с днем рождения, поднял при помощи крана грузовой автомобиль «Газель» на уровень четвертого этажа. Поздравил. Огрёб проклятия соседей. Хорошо, что не танкист и не работает на железной дороге: паровоз труднее поднимать.