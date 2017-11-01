Уголовный проступок: в России хотят смягчить уголовное наказание

Незначительным преступлениям понизят статус, а людей будут наказывать без лишения свободы. Около 80 составов Уголовного кодекса предполагается перевести в разряд уголовных проступков. За проступок суд может назначить штраф, обязательные работы, ограничение свободы и другие альтернативные меры наказания.

За уголовный поступок наказывать будут без обвинительного приговора – формально человек будет считаться освобожденным от уголовной ответственности.

По составам, которые предлагается перевести в разряд проступков, в прошлом году было осуждено около 40 тысяч россиян. Люди на всю жизнь получили пятно в биографии, хотя преступления их не так страшны, пояснил заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов. Законопроект предлагает дать еще один шанс таким людям. Главная идея законопроекта – это гуманизация уголовного законодательства России.

«Категория "уголовного проступка" не является исключительным нововведением отечественного законодателя. Уголовный проступок как один из видов преступного деяния предусмотрен уголовными законами различных зарубежных государств», – пояснил советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн.