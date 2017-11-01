Уголовный проступок: в России хотят смягчить уголовное наказание
Резонансный законопроект об уголовном проступке одобрил пленум Верховного суда России. Проступком назовут такое нарушение, которое не дотягивает до настоящего преступления, однако человек все равно попадает под Уголовный кодекс, сообщает «Российская газета».
Незначительным преступлениям понизят статус, а людей будут наказывать без лишения свободы. Около 80 составов Уголовного кодекса предполагается перевести в разряд уголовных проступков. За проступок суд может назначить штраф, обязательные работы, ограничение свободы и другие альтернативные меры наказания.
За уголовный поступок наказывать будут без обвинительного приговора – формально человек будет считаться освобожденным от уголовной ответственности.
По составам, которые предлагается перевести в разряд проступков, в прошлом году было осуждено около 40 тысяч россиян. Люди на всю жизнь получили пятно в биографии, хотя преступления их не так страшны, пояснил заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов. Законопроект предлагает дать еще один шанс таким людям. Главная идея законопроекта – это гуманизация уголовного законодательства России.
«Категория "уголовного проступка" не является исключительным нововведением отечественного законодателя. Уголовный проступок как один из видов преступного деяния предусмотрен уголовными законами различных зарубежных государств», – пояснил советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн.
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