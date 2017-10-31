Студенты Амурского педколледжа отметили день психического здоровья

Приводить свои мысли в порядок учатся студенты Амурского педагогического колледжа. Там провели мероприятие, посвященное дню психического здоровья. Больше ста студентов обсуждали, как снимать стресс – особенно во время сессии.

Стрессу, который пагубно влияет на психическое здоровье, чаще всего подвержены именно студенты, считают в педагогическом колледже.

«Упор делается больше на физическое здоровье, психологические проблемы вскрываются достаточно тяжело. Их на первый взгляд не определишь. Его нужно беречь, с этим нужно жить. Нужно радоваться, к чему мы и призываем», – поделилась преподаватель психолого-педагогических дисциплин Амурского педагогического колледжа Ольга Гуменюк.

«Такие мероприятия важны для студентов, потому очень большая психологическая нагрузка происходит в учебном и личном плане. Такие мероприятия даже помогают вернуться к жизни», – отметила студентка третьего курса Амурского педагогического колледжа Алина Никитина.

Вернуться к жизни студентам педколледжа помогает и тёмная сенсорная комната. Там студент сможет расслабиться, особенно в период сессии. Посещать её могут и преподаватели.

Особым спросом пользуются комнаты для релаксации у студентов 16-17 лет. Они лишь недавно покинули школу и ещё проходят адаптацию. Также в комнату приходят и студенты с ограниченными возможностями здоровья.

«Не случайно сенсорную комнату сделали в общежитии. Здесь очень много народу. И, как правило, бывают ссоры, недомолвки. Приходя в комнату, они могут справиться с проблемами», – сказала педагог-психолог Амурского педагогического колледжа Антонина Онищук.

На таких встречах можно не только поговорить о психическом здоровье, но и сблизиться и пообщаться с одногруппниками. Подобное мероприятие в колледже провели впервые и решили сделать его ежегодным.