По WhatsApp пересылают видео задержания благовещенского спортсмена сотрудниками ФСБ

Благовещенцы делятся в мессенджерах видео, на котором люди в форме ФСБ задерживают местного спортсмена Евгения Ганина. Чемпиона мира по тайскому боксу вытаскивают из автомобиля и скручивают на земле. Действие происходит 30 октября днем.

В пресс-службе амурского управления ФСБ сообщили, что о задержании ничего не знают и пообещали уточнить информацию утром.

Тем временем, корреспонденту Амур.инфо удалось связаться с самим Евгением. Оказалось, что спортсмен после событий, запечатленных на камеру, не был задержан, более того, он уже побывал после этого на тренировке. Со слов молодого человека, все происходящее было розыгрышем. На самом деле с ним все в порядке, а сотрудники ФСБ оказались аниматорами.

«Я сам поверил вначале. Первая мысль была – за что? Не за что ведь. Потом начал подозревать, что что-то не так. Они мне разрешили мою же машину отогнать, настоящие сотрудники при захвате не разрешили бы мне ничего такого. А потом они привезли меня к зданию ФСБ и отпустили, говорят – иди домой. Оказывается, это друзья меня так разыграли, с Хэллоуином меня поздравили. Ну повеселились», – рассказал Евгений Ганин.