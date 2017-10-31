Благовещенские спортсмены вынуждены тренироваться у ворот рядом с новым стадионом

Благовещенских спортсменов не пускают на школьный стадион. С такой проблемой к журналистам обратились благовещенцы. Речь идет о 14-й школе, на территории которой открыли стадион с новым покрытием. Видео тренировки, которую спортсмены вынуждены проводить рядом со школьной площадкой, прислали горожане.

В администрации пояснили, что пользоваться новым стадионом спортсмены могут. Но предварительно необходимо согласовать время с директором школы. Занятия на площадке проходят по расписанию.

Всего в Благовещенске семь новых стадионов с покрытием. Первый был сдан в 2010 году. Заниматься на них может любой желающий бесплатно.

«В первую очередь это безопасность. Всякое может произойти. Даже он зашёл, никто его не видит, не слышит, он через забор перелез, ногу сломал, ему должны оказать какую-то помощь, кто-то должен скорую вызвать. Второе – сохранность имущества. Стадион очень дорогой. Если мы будет безответственно относится к имуществу, которое строится на бюджетные деньги, мы никогда не сможем обеспечить хорошими стадионами. Мы будем старые постоянно ремонтировать. Все должно быть в правовом поле. Для этого нужно согласование руководителя, у кого в оперативном управлении стадион, и потребителя, кто хочет воспользоваться этим стадионом», – сказала заммэра Благовещенска Светлана Яковлева.