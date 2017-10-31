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31октября
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Благовещенские спортсмены вынуждены тренироваться у ворот рядом с новым стадионом

Благовещенские спортсмены вынуждены тренироваться у ворот рядом с новым стадионом

Благовещенских спортсменов не пускают на школьный стадион. С такой проблемой к журналистам обратились благовещенцы. Речь идет о 14-й школе, на территории которой открыли стадион с новым покрытием. Видео тренировки, которую спортсмены вынуждены проводить рядом со школьной площадкой, прислали горожане.

В администрации пояснили, что пользоваться новым стадионом спортсмены могут. Но предварительно необходимо согласовать время с директором школы. Занятия на площадке проходят по расписанию.

Всего в Благовещенске семь новых стадионов с покрытием. Первый был сдан в 2010 году. Заниматься на них может любой желающий бесплатно.

«В первую очередь это безопасность. Всякое может произойти. Даже он зашёл, никто его не видит, не слышит, он через забор перелез, ногу сломал, ему должны оказать какую-то помощь, кто-то должен скорую вызвать. Второе – сохранность имущества. Стадион очень дорогой. Если мы будет безответственно относится к имуществу, которое строится на бюджетные деньги, мы никогда не сможем обеспечить хорошими стадионами. Мы будем старые постоянно ремонтировать. Все должно быть в правовом поле. Для этого нужно согласование руководителя, у кого в оперативном управлении стадион, и потребителя, кто хочет воспользоваться этим стадионом», – сказала заммэра Благовещенска Светлана Яковлева.

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#спорт

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Комментарии
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  • filva

    filva
    1 час назад

    Интересный ответ у зам мэра.Если стадионом не пользоваться то и ремонтировать не надо будет.

  • Мама Юля

    Мама Юля
    48 минут назад

    Мы живём в том районе. До ремонта стадиона вечерами там и бегали, и в бадминтон играли, мальчишки в футбол гоняли. Жизнь спортивная на стадионе кипела. Сейчас отремонтированный, но пустой. И не потому что нет желающих заниматься, а потому что нужно "согласовать", скорее всего и заплатить. Обидно. Такой хороший стадион, сколько может пользы быть. Но запрещено! Оградили забором, заварили все входы и выходы. А то что это ради безопасности - полная чушь. Ходим на 5-ую школу. Там стадион для всех желающих )))

  • Vlad-01

    Vlad-01
    36 минут назад

    Там министр спорта напротив живёт Кретов, пусть в гости зайдут может он в состоянии решить этот вопрос, хотя сомневаюсь, просто ему это нах не надо.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    34 минуты назад

    помнится. еще собак там выгуливали. может. поэтому он закрытый? от собачников?

  • Gendalf

    Gendalf
    32 минуты назад

    Да пытались с этим директором согласовывать и расписание ему свое тренеры давали. Сказал, что легкоатлеты мешают учителям проводить уроки .20 лет не мешали, занимаясь на разбитом стадионе, а сейчас тесно стало. Предлагает платить деньги за аренду, тогда можно и всем места хватит. Это как называется- бизнес за государственный счет?

  • Gendalf

    Gendalf
    13 минут назад



    Вот еще для контраста фотки стадиона и места, где тренируются спортсмены

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