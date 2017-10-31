Над добровольными пожертвованиями в школах Приамурья усилили контроль

Амурские школы теперь обязаны публично отчитываться о том, для чего они собирали пожертвования с родителей. Эту информацию необходимо публиковать на сайте учебного учреждения. А родители после каждого собрания будут расписываться в специальном документе, если согласны сдавать деньги. Так местные власти решили контролировать добровольные пожертвования, чтобы не допустить поборы.

«Когда родители приходят на собрание, они должны обязательно проставить свои подписи в листке посещений. Буквально сегодня у нас будет собрание, и родители будут решать, по какой сумме они будут покупать новогодние подарки своим детям. Для этого подготовлен шаблон предстоящего родительского собрания», – рассказала учитель начальных классов благовещенского лицея № 11 Светлана Сапожникова.

В некоторых классах такая система существовала и раньше, рассказывают учителя. Но для многих это стало настоящей новостью. Родители активно обсуждали ее в мессенджерах.

«В понедельник у нас внеплановое родительское собрание. По словам нашего учителя, в школу пришло новое письмо. Его суть в том, что сейчас родители не имеют права дарить подарки школе и цветы учителям без письменного согласия. То есть, если мы собираемся детям сдавать деньги на новогодние подарки, то это надо внести в протокол за нашей подписью», – написала одна из мам.

Новым правилам уже следуют родители в некоторых школах и лицеях. «Учителя в этом участия совсем не принимают. Они даже доступ к деньгам не имеют. Вся отчётность исключительно у родительского комитета. Вопросы рассматриваются либо на классных собраниях либо в группе в WhatsApp и коллективно обсуждаются», – отметила мама школьника Татьяна Горелкина.

«У нас есть председатель родительского комитета. Женщина ответственная, уже третий год она председатель, мы ей доверяем. У неё есть специальная тетрадка, в которой всё фиксируется», – добавила другая родительница, Софья Шамратова.

Если родители собирают деньги на нужды школы по своей инициативе, это считается добровольным пожертвованием, объяснили в областном министерстве образования.

«Добровольные пожертвования у нас регламентированы законодательством. Здесь не устанавливается конкретная сумма или обязательность. Любой родитель может внести плату в зависимости от благосостояния своей семьи и своего желания. Администрация школы имеет право обратиться к родителям с просьбой об оказании добровольных пожертвований, но это не должно быть принудительно и с указанием конкретной суммы», – прокомментировала заместитель министра образования и науки Амурской области Елена Лапонникова.

По приказу областного министерства образования и науки, школы и детские сады должны отчитываться о расходах и предоставлять подобную информацию на своих сайтах и стендах для родителей.

«Мы всегда говорим своим родителям, что они имеют право помогать школе и собирать деньги. Но все эти сборы должны быть свободными, прозрачными и открытыми. На основании приказа минобра и управления образования Благовещенска был издан приказ по гимназии о запрете незаконных денежных средств», – сказала директор благовещенской гимназии № 25 Екатерина Намаконова.

Теперь образовательные учреждения должны публично отчитываться, сколько денег от родителей они получили и куда их потратили. Мама и папам в свою очередь напоминают, что на незаконные сборы денег они могут пожаловаться в областное министерство образования или в прокуратуру.