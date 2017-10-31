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31октября
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сегодня, 18:42 0

Амурская область впервые проведет чемпионат «Абилимпикс»

Амурская область готовится к проведению национального чемпионата «Абилимпикс». Это чемпионат, на котором профессиональное мастерство демонстрируют люди с ограниченными возможностями здоровья. В России его организовывают в третий раз, но Приамурье присоединится к нему впервые.

Всего в этом году мероприятие будет организовано в 75 регионах. В общей сложности соревнование соберет 3 735 человек.

В Приамурье чемпионат для студентов с ограниченными возможностями здоровья пройдет с 16 по 20 декабря. Ожидается, что его участниками станут 15 человек, которые докажут право называться лучшими в двух номинациях: «Декоративно-прикладное искусство» и «Поварское дело».

«В следующем году планируется увеличить количество компетенций до пяти», – подчеркнули представители минобрнауки Амурской области.

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#здоровье

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