Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: амурское казачество

Утром 1 ноября в гости к ведущим «Эха Москвы в Благовещенске» Михаилу Митрофанову и Нино Кохреидзе придут атаман Амурского окружного казачьего общества Александр Мурашко и член правления Амурского окружного казачьего общества Станислав Сахончик. Тема разговора – государственная политика и амурское казачество сегодня.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.