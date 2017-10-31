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31октября
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сегодня, 17:48 5

Амурским пенсионерам нужно быть внимательными при получении карт «Мир»

Амурским пенсионерам нужно быть внимательными при получении карт «Мир»
Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

В октябре банки Амурской области начали массово выдавать банковские карты «Мир» новоиспеченным пенсионерам. Кроме того, происходит обмен карт, срок действия которых закончился. Пожилым людям нужно быть внимательными при получении карт «Мир», чтобы не возникло проблем с получением пенсий.

Тем, кто стал обладателем нового «пластика», стоит поинтересоваться, изменился ли номер расчетного счета для зачисления пенсии. Если изменения произошли и пенсионер своевременно не сообщит о них в Пенсионный фонд, то деньги будут выплачены с большой задержкой, рассказала начальник отдела организации и перерасчета пенсий амурского отделения Пенсионного фонда Наталья Кучеренко.

«Банк, в соответствии с договорными отношениями, сумму незачисленной пенсии возвращает в Пенсионный фонд. Соответственно, мы уже тогда ведем работу с самим пенсионером – по уточнению сведений, по истребованию от него данных о новом номере счета. И тогда на следующий месяц уже пенсионер получает пенсию за предыдущий месяц – и неполученную, и за текущий месяц. То есть никуда эта пенсия не теряется, она будет выплачена, но только позже», – отметила в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» Наталья Кучеренко.

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#Пенсионный фонд

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Если банк изменил номер счета и заведомо об этом знает,то почему бы не известить об этом пенсионера или пенсионный фонд? Опять на стариков всё возложили... Идиотизм...

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Gelo

    Если банк изменил номер счета и заведомо об этом знает,то почему бы не известить об этом пенсионера или пенсионный фонд? Опять на стариков всё возложили... Идиотизм...



    Мобильный, привязанный к карте есть у каждого пенсионера - действительно, почему заблаговременно не оповестить о возможных изменениях? Оставить стариков на месяц без пенсии - так благородно.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад



    Оставить стариков на месяц без пенсии - так благородно.



    Это же какие суммы крутятся там ...

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    По-хорошему, это должен делать сам Пенсионный фонд в автоматическом режиме

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    anschutka

    По-хорошему, это должен делать сам Пенсионный фонд в автоматическом режиме



    Не царское это дело, на каких - то пенсионеров горбатиться.

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