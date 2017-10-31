Амурским пенсионерам нужно быть внимательными при получении карт «Мир»

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В октябре банки Амурской области начали массово выдавать банковские карты «Мир» новоиспеченным пенсионерам. Кроме того, происходит обмен карт, срок действия которых закончился. Пожилым людям нужно быть внимательными при получении карт «Мир», чтобы не возникло проблем с получением пенсий.

Тем, кто стал обладателем нового «пластика», стоит поинтересоваться, изменился ли номер расчетного счета для зачисления пенсии. Если изменения произошли и пенсионер своевременно не сообщит о них в Пенсионный фонд, то деньги будут выплачены с большой задержкой, рассказала начальник отдела организации и перерасчета пенсий амурского отделения Пенсионного фонда Наталья Кучеренко.

«Банк, в соответствии с договорными отношениями, сумму незачисленной пенсии возвращает в Пенсионный фонд. Соответственно, мы уже тогда ведем работу с самим пенсионером – по уточнению сведений, по истребованию от него данных о новом номере счета. И тогда на следующий месяц уже пенсионер получает пенсию за предыдущий месяц – и неполученную, и за текущий месяц. То есть никуда эта пенсия не теряется, она будет выплачена, но только позже», – отметила в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» Наталья Кучеренко.