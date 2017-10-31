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31октября
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сегодня, 17:45 1

Штраф за непропуск пешеходов в России увеличили

Штраф за непропуск пешеходов в России увеличили
Фото: 63.ru

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении штрафов за непропуск водителями транспорта пешеходов и велосипедистов. Ранее сумма составляла 1 500 рублей, теперь она будет варьироваться от 1 500 до 2 500 рублей, сообщает «Российская газета».

Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях и административном штрафе за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), которые пользуются преимуществом в движении.

Соответствующий федеральный закон Государственная Дума приняла 11 октября, а Совет Федерации одобрил его 25 октября 2017 года.

Наказание для «неуступчивых» водителей растет не первый раз. До 2008 года штраф за непропуск пешеходов составлял 100 рублей, потом увеличился до тысячи рублей, а в 2013 году – до полутора тысяч.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    А за переход где попало пешеходам штраф увеличили?

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