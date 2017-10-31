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31октября
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Пострадавшие на производстве амурчане получили машины

Пострадавшие на производстве амурчане получили машины

Во вторник, 31 октября, семь амурчан, пострадавших на производстве, получили ключи от новых автомобилей LADA Granta. Все они оборудованы индивидуальным устройством управления с учетом последствий травмы у каждого пострадавшего.

Автомобили марки LADA Granta в этом году получает 21 амурчанин. 31 октября ключи вручили семи водителям, в течение недели планируется обеспечить транспортом еще 14 человек, пострадавших на производстве.

Все получатели транспортных средств – люди с ограниченными возможностями, получившие в разное время травмы на производстве. Поэтому автомобили оборудованы индивидуальным ручным управлением, в зависимости от травмы каждого получателя.

Спецавтомобили выделены по программе реабилитации пострадавшего, в которой определена нуждаемость в данном виде обеспечения и отсутствие противопоказаний к вождению.

Среди получателей – жители Благовещенского, Бурейского, Ивановского, Магдагачинского, Мазановского, Ромненского, Архаринского, Константиновского, Свободненского, Белогорского и Тындинского районов. Только один человек получает машину впервые, остальным транспорт выдают второй раз – 7 лет назад они уже получали автомобили от регионального отделения Фонда социального страхования.

«Новый автомобиль для человека с тяжелой производственной травмой – это не только возможность комфортно передвигаться, быть социально и физически активным, но и большая психологическая поддержка, – рассказывает начальник отдела страхования профессиональных рисков областного отделения Фонда Ирина Пархоцик. – Конечно же, автомобиль не может вернуть утраченное здоровье, но мы надеемся, что он поможет в решении многих бытовых вопросов, социальной и профессиональной адаптации».

Амурское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации ежегодно обеспечивает специальными транспортными средствами пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которым по заключению учреждения медико-социальной экспертизы установлена нуждаемость в данном виде обеспечения. Всего же за время реализации проекта, который действует с 2001 года, жителям Приамурья было выдано 204 машины.

Машины Фонд выдает раз в семь лет и передает их амурчанам в собственность. Также в рамках действующего законодательства обладателям автомобилей, приобретённых за счёт средств Фонда социального страхования РФ, положена компенсация расходов, связанных с эксплуатацией автомобиля. Это оплата расходов на ГСМ и текущий ремонт транспортного средства, а также один раз в семь лет оплата расходов на капитальный ремонт, сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

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#соцзащита

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