Пострадавшие на производстве амурчане получили машины

Во вторник, 31 октября, семь амурчан, пострадавших на производстве, получили ключи от новых автомобилей LADA Granta. Все они оборудованы индивидуальным устройством управления с учетом последствий травмы у каждого пострадавшего.

Автомобили марки LADA Granta в этом году получает 21 амурчанин. 31 октября ключи вручили семи водителям, в течение недели планируется обеспечить транспортом еще 14 человек, пострадавших на производстве.

Все получатели транспортных средств – люди с ограниченными возможностями, получившие в разное время травмы на производстве. Поэтому автомобили оборудованы индивидуальным ручным управлением, в зависимости от травмы каждого получателя.

Спецавтомобили выделены по программе реабилитации пострадавшего, в которой определена нуждаемость в данном виде обеспечения и отсутствие противопоказаний к вождению.

Среди получателей – жители Благовещенского, Бурейского, Ивановского, Магдагачинского, Мазановского, Ромненского, Архаринского, Константиновского, Свободненского, Белогорского и Тындинского районов. Только один человек получает машину впервые, остальным транспорт выдают второй раз – 7 лет назад они уже получали автомобили от регионального отделения Фонда социального страхования.

«Новый автомобиль для человека с тяжелой производственной травмой – это не только возможность комфортно передвигаться, быть социально и физически активным, но и большая психологическая поддержка, – рассказывает начальник отдела страхования профессиональных рисков областного отделения Фонда Ирина Пархоцик. – Конечно же, автомобиль не может вернуть утраченное здоровье, но мы надеемся, что он поможет в решении многих бытовых вопросов, социальной и профессиональной адаптации».

Амурское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации ежегодно обеспечивает специальными транспортными средствами пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которым по заключению учреждения медико-социальной экспертизы установлена нуждаемость в данном виде обеспечения. Всего же за время реализации проекта, который действует с 2001 года, жителям Приамурья было выдано 204 машины.

Машины Фонд выдает раз в семь лет и передает их амурчанам в собственность. Также в рамках действующего законодательства обладателям автомобилей, приобретённых за счёт средств Фонда социального страхования РФ, положена компенсация расходов, связанных с эксплуатацией автомобиля. Это оплата расходов на ГСМ и текущий ремонт транспортного средства, а также один раз в семь лет оплата расходов на капитальный ремонт, сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования РФ.