Деньги на достройку мусороперерабатывающего завода близ Благовещенска хотят выделить в 2018 году

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На очередном заседании благовещенской думы депутаты обсудили завершение строительства мусороперерабатывающего завода около Благовещенска, а также ввод его в эксплуатацию. В настоящее время объект готов на 96 %. Незавершенными остаются монтажные и пусконаладочные работы биологического и технологического оборудования, обустройство дезбарьеров и благоустройство территории.

Как сообщил председатель городской думы Степан Попов, в ходе рассмотрения вопроса была представлена дорожная карта, с указанием необходимого объема работ. Это нужно для того, чтобы ввести объект в эксплуатацию, принять в собственность Благовещенска и в дальнейшем использовать.

«Для достройки необходимо 75 миллионов рублей, которые администрация планирует заложить в бюджет 2018 года, – отметил Степан Попов. – В ближайшее время городской бюджет на 2018 год будет внесен для рассмотрения депутатами, поэтому к данному вопросу мы еще неоднократно вернемся».

Как сообщает пресс-служба благовещенской думы, в планах городских властей – сдавать построенный завод в аренду. Уже имеются четыре организации, готовые эксплуатировать это предприятие. По предварительным расчетам, минимальный доход от аренды составит 33 миллиона рублей в год.

Мусороперерабатывающий завод начали возводить возле Благовещенска еще в 2007 году. Дата его запуска неоднократно откладывалась.