Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:38 11

Деньги на достройку мусороперерабатывающего завода близ Благовещенска хотят выделить в 2018 году

Деньги на достройку мусороперерабатывающего завода близ Благовещенска хотят выделить в 2018 году
Фото: kp.by

На очередном заседании благовещенской думы депутаты обсудили завершение строительства мусороперерабатывающего завода около Благовещенска, а также ввод его в эксплуатацию. В настоящее время объект готов на 96 %. Незавершенными остаются монтажные и пусконаладочные работы биологического и технологического оборудования, обустройство дезбарьеров и благоустройство территории.

Как сообщил председатель городской думы Степан Попов, в ходе рассмотрения вопроса была представлена дорожная карта, с указанием необходимого объема работ. Это нужно для того, чтобы ввести объект в эксплуатацию, принять в собственность Благовещенска и в дальнейшем использовать.

«Для достройки необходимо 75 миллионов рублей, которые администрация планирует заложить в бюджет 2018 года, – отметил Степан Попов. – В ближайшее время городской бюджет на 2018 год будет внесен для рассмотрения депутатами, поэтому к данному вопросу мы еще неоднократно вернемся».

Как сообщает пресс-служба благовещенской думы, в планах городских властей – сдавать построенный завод в аренду. Уже имеются четыре организации, готовые эксплуатировать это предприятие. По предварительным расчетам, минимальный доход от аренды составит 33 миллиона рублей в год.

Мусороперерабатывающий завод начали возводить возле Благовещенска еще в 2007 году. Дата его запуска неоднократно откладывалась.

Просмотров всего: 222

#городская власть #строительство

распечатать

Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    49 минут назад

    Поскорее бы построили, давно пора. Наконец решится проблема свалок на окраинах

  • БаРмалей

    БаРмалей
    44 минуты назад

    Засрать всё-это наша визитка! ..завод не победит воспитание.

  • vertex

    vertex
    42 минуты назад



    Как сообщает пресс-служба благовещенской думы, в планах городских властей – по завершении строительства сдавать завод в аренду

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    35 минут назад

    Да главное что этот завод почти бесплатно достался. Основные 80% то Москва проплатила

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    34 минуты назад

    10 ЛЕТ это правительство строит ангар для перерабатывания мусора!.. 10 лет!!

  • vertex

    vertex
    33 минуты назад

    Сейчас лупить бабло начнут себе на карман не по - детски ...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    32 минуты назад

    vertex

    Сейчас лупить бабло начнут себе на карман не по - детски ...



    Главное, ЗАБОР поставить. И велодорожку обязательно провести.

  • specc

    specc
    31 минута назад

    Мусороперерабатывающий завод кому принадлежит?

  • vertex

    vertex
    31 минута назад

    Сбежали уже домой ведроботы)))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    30 минут назад

    vertex

    Сбежали уже домой ведроботы)))



    не, до шести работают. По том домой, по комнатушкам, к мамкам своим, пока по кушают, то сё.. потом часов в семь вылезут

  • Maikl

    Maikl
    16 минут назад

    Интересно, как такие деньги может заработать мусоропереробатывающий завод? 33 миллиона, только аренда, энерго затраты, зп, ну как бы и прибыль должна быть... если только закроют все ближайшие полигоны, и обяжут сдавать мусор на завод, соответственно, за не маленькие деньги, соответственно, ждём повышение оплаты за вывоз ТБО...

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 15

Регионам рекомендовали пересмотреть предельную стоимость капремонта
Эхо Москвы

Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: первый заммэра областной столицы
Общество 14

Учеников 22 школы Благовещенска на время стройки перевели в другие учреждения

Экономика 7

В Приамурье подорожало первичное жилье и подешевело вторичное