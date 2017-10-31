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31октября
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сегодня, 16:28 3

Благовещенск продолжат озеленять в 2018 году

Благовещенск продолжат озеленять в 2018 году
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске два района нуждаются в озеленении – это микрорайон и район КПП. Об этом говорят городские власти и поэтому, как отметил заместитель мэра города, уделяют особое внимание именно этим территориям.

Проблема в том, говорят специалисты, что в микрорайоне деревья плохо приживаются, потому что он построен на болоте. Несколько лет назад в сквере на пересечении улиц Воронкова и Студенческой студенты АмГУ высадили деревья, приживаемость их была невысокой. В прошлом году история повторилась. Весной там же появилось еще несколько саженцев. Что будет с ними, покажет время. А пока городские власти пытаются высадить как можно больше деревьев в городе, рассказал в эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске» заместитель мэра Владимир Константинов.

«Зеленые насаждения в городе были посажены в 50-х – 60-х годах, поэтому мы их меняем, убираем, подсаживаем. Были времена, когда городу было не до парков, когда городу просто нужно было выжить. В 90-е мы практически потеряли лет, наверное, 25. Сейчас мы пытаемся это наверстать, и, думаю, наверстаем с помощью горожан. Город был меньше и по площади, и по населенности меньше, и нормативы были несколько другие, потому что они были пересмотрены в начале 2000-х», – сказал зам мэра.

В следующем году власти также продолжат озеленять Благовещенск. Ориентировочно новые саженцы появятся в апреле-мае и сентябре.

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#мэрия #природа

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    38 минут назад



    Проблема в том, говорят специалисты, что в микрорайоне деревья плохо приживаются, потому что он построен на болоте. Несколько лет назад в сквере на пересечении улиц Воронкова и Студенческой студенты АмГУ высадили деревья, приживаемость их была невысокой.



    В соседних дворах нормально растут, еще при СССР, озеленяли, когда действительно болото там было.

  • Myxira

    Myxira
    6 минут назад

    Администрация, возьмите в практику, помимо самостоятельной плановой высадки, раздавать саженцы горожанам: накопали березок, сосен, липок, кленов приречных за городом, привезли - раздали. Рядом с домом посадят, во дворе ли - все озеленение города.

    И обновлять старые посадки надо: аллея по улице Горького имеет жуткий вид. Подсаживать необходимо свежие деревца. Тополя по Шимановского гнилые стоят, падают в порядке очередности: старые прореживать, молодые подсаживать.

  • didi*

    didi*
    2 минуты назад

    Озеленение - это хорошо! Это очень нужно! Только не тополями))

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