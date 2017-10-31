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31октября
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В городском парке Свободного появилась кованая беседка-карета

В городском парке Свободного появилась кованая беседка-карета
Фото: пресс-служба Свободного

31 октября в городском парке города Свободный установили беседку в форме кареты. Кованая карета стала очередным обновлением в парке, летом там уже построили мост влюблённых и селфи-поинт .

Кованая карета-беседка появилась на дорожке свободненского парка благодаря программе партии «Единая Россия», выделившей деньги на проект, сообщает пресс-служба администрации Свободного. Предполагается, что в беседке будут играть дети, а взрослые – устраивать романтические и свадебные фотосессии.

Просмотров всего: 207

#дети #природа #Свободный

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    23 минуты назад

    А после фотосессий...денюжку надо платить?

  • троль здесь

    троль здесь
    19 минут назад

    свободный развивается, уже беседка-карета есть

    охрану возле беседки поставьте

  • троль здесь

    троль здесь
    16 минут назад



    Кованая карета-беседка появилась на дорожке свободненского парка благодаря программе партии «Единая Россия», выделившей деньги на проект



    почему нет флагов единойроссии на беседки? и губернатор почему ленточку не перерезал

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