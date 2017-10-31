В городском парке Свободного появилась кованая беседка-карета

Фото: пресс-служба Свободного

31 октября в городском парке города Свободный установили беседку в форме кареты. Кованая карета стала очередным обновлением в парке, летом там уже построили мост влюблённых и селфи-поинт .

Кованая карета-беседка появилась на дорожке свободненского парка благодаря программе партии «Единая Россия», выделившей деньги на проект, сообщает пресс-служба администрации Свободного. Предполагается, что в беседке будут играть дети, а взрослые – устраивать романтические и свадебные фотосессии.

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#дети #природа #Свободный

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Анастасия Болотина