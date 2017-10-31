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31октября
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сегодня, 16:03 6

Приамурье в этом году выплатило 3,5 миллиарда рублей госдолга

Приамурье в этом году выплатило 3,5 миллиарда рублей госдолга
Фото: amurobl.ru

На предстоящие три года в Приамурье планируют областной бюджет с профицитом. В 2018 году ожидаемый доход – 39,7 миллиарда рублей, расходы – 34,8 миллиарда. Таким образом, профицит составит около пяти миллиардов рублей.

31октября представители законодательной и исполнительной властей области, контрольно-счетной палаты, федеральных структур, руководители финансовых органов муниципальных образований области на заседании коллегии минфина рассмотрели ожидаемое исполнение консолидированного бюджета области 2017 года, а также формирование межбюджетных отношений на 2018-2020 годы и повышение в 2018 году оплаты труда работникам бюджетного сектора экономики.

«В 2017 году необходимо было обеспечить снижение госдолга до 76 %. Задача практически уже выполнена – долговая нагрузка сократилась на 3,5 миллиарда рублей. Область должна была обеспечить прирост налоговых и неналоговых доходов. За текущие девять месяцев рост налоговых поступлений составил почти 6 %. Продолжается реализация майских указов президента РФ об обеспечении роста зарплаты отдельным категориям. Финансовая система региона эту задачу поступательно решает», – отметил зампред правительства Андрей Донец.

Министр финансов Татьяна Половайкина сказала, что на предстоящие три года формирование областного бюджета осуществлялось до внесения в Госдуму закона о федеральном бюджете. «Мы, подписав соглашение с Минфином России по дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, обязаны пересмотреть свой бюджетный цикл. Проект закона бюджета области уже внесен в Минфин России и получил заключение. При формировании бюджета мы исходили из того объема дотаций, который был в бюджете 2017-2019 годов и объема дотаций в плановом периоде на 2018 год в размере 2,2 миллиарда рублей. Поэтому те 1,4 миллиарда рублей дополнительных доходов, которые мы получим в виде дотаций на выравнивание, будут у нас отражены ко второму чтению, – пояснила Татьяна Половайкина. – У нас пока на первое чтение идет бюджет не с теми объемами доходов, которые будут в предстоящий трехлетний период. Профицит ожидается в размере 4,9 миллиарда рублей».

Министр финансов рассказала также, что область идет на поэтапное снижение госдолга.

«Принято решение о реструктуризации бюджетных кредитов. Требования уже определены – реструктуризация на 7 лет. При условии, что в области будет рост собственных доходов выше, чем инфляция в течение 2 лет, реструктуризация продлевается до 12 лет. Будут изменены параметры госдолга с учётом реструктуризации», – добавила Татьяна Половайкина.

На коллегии шла речь и о предоставлении отсрочки исполнения обязательств по бюджетным кредитам для девяти муниципальных образований. Будет принято решение о реструктуризации бюджетных кредитов, которые предоставлены в 2011-2014 годах, на 10 лет. Максимальный срок, на который будет проведена реструктуризация – до 2024 года, сообщает пресс-служба областного правительства.

На заседании коллегии были отмечены территории, получившие высокую оценку качества бюджетного процесса. Это Бурейский, Константиновский, Свободненский, Серышевский, Тындинский районы и город Тында.

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#областная власть #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Храмовник

    Храмовник
    56 минут назад

    Копились годами, многими руководителями. Хорошо, что рассчитываться стали, скоро выйдем на плюс

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    40 минут назад

    Храмовник

    Копились годами, многими руководителями. Хорошо, что рассчитываться стали, скоро выйдем на плюс



    Какими МНОГИМИ? В какой плюс?.. Если людей обобрать в ноль?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    39 минут назад

    Уже бюджет профицитный раз выходит долги гасить. Это круто

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    37 минут назад

    Не ЛГИ!.. под "профицитом" бюджета скрыт не РОСТ доходов за счёт развития производства, тяжёлой промышленности, а за счёт УВОЛЬНЕНИЕ ЛЮДЕЙ и РОСТ налогов для предпринимателей! Вот так ВРЁТ правительство в Москве, и точно так же ВРУТ в регионе.

  • vertex

    vertex
    36 минут назад

    Сергей Труш

    Храмовник

    Копились годами, многими руководителями. Хорошо, что рассчитываться стали, скоро выйдем на плюс



    Какими МНОГИМИ? В какой плюс?.. Если людей обобрать в ноль?



    Одним конем и ставленником. Обобрали население в ноль.

  • троль здесь

    троль здесь
    28 минут назад

    работа то идёт, рост налогов виден

    губеры набрали долгов, а нам теперь выплачивать

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