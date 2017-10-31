В Благовещенске будут судить автомобильного вора, обкрадывавшего машины женщин

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Прокуратура Благовещенска направила в городской суд уголовное дело в отношении местного жителя. 34-летнего мужчину обвиняют в совершении семи краж из автомобилей, причем в качестве жертв он выбирал автолюбителей-женщин.

Для краж преступник использовал специальное устройство – граббер, предназначенное для блокировки сигнала автосигнализации. Сначала мужчина выбирал припарковавшийся автомобиль. Когда водитель с помощью брелока включал автомобильную сигнализацию, чтобы уйти, злоумышленник пускал в ход граббер и блокировал сигнал сигнализации. В результате автосигнализация не срабатывала, и двери машин оставались открытыми. После ухода водителей горожанин открывал двери и забирал находившееся внутри имущество.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый выбирал автомобили, за рулем которых находились водители-женщины, так как, по словам обвиняемого, женщины зачастую оставляют в автомобилях сумки, в которых находятся деньги и другое ценное имущество, сообщает прокуратура Амурской области.

Общая сумма ущерба составила более 100 000 рублей.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.