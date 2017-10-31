В России водители, двигающиеся по кругу, получили абсолютный приоритет

В России изменились правила кругового движения. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Дмитрий Медведев. Теперь приоритет по умолчанию получают те, кто движется по самому кругу, остальные водители должны будут им уступать. До этого не на всех перекрестках с круговым движением действовало такое правило.

Как пишет РИА Новости, по словам Медведева, подобная практика действует почти во всех европейских странах и доказала свою эффективность. «Сейчас схемы очень разные, они разные просто в самых разных регионах, в одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток. Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которые можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными», – добавил глава правительства.

В МВД отметили, что при новой организации проезда пропускная способность дорог должна вырасти. Существующие же нормы водители воспринимают двояко, что провоцирует неразбериху, заторы и ДТП.

Между тем в амурских городах, где есть круговое движение, изначально применяется правило, предлагаемое премьер-министром – все водители, двигающиеся по кругу, имеют преимущество перед тем, кто только собирается въехать в круг.

Также премьер-министр Дмитрий Медведев подписал еще одно постановление, вносящее изменения в Правила дорожного движения, сообщает «Российская газета». Оно призвано «навести порядок на наиболее проблемных участках – на перекрестках с пересекающимися транспортными потоками, на которых часто возникают заторы, и далеко не всегда из-за сложного трафика, а просто из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения», – подчеркнул Медведев.

Теперь регионы получат право наносить на перекрестках специальную разметку, чтобы, как сказал глава правительства, водителям было проще ориентироваться.

ПДД запрещают выезд на перекресток или пересечение проезжих частей, если образовался затор, что вынудит водителя остановиться и стать препятствием для автомобилей, движущихся поперек. За это предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей, но его применение сдерживалось проблемой администрирования. Специальная дорожная разметка «Зона перекрестка» – перекрестие желтых диагональных линий в квадрате, обозначающем границы перекрестка, – поможет отслеживать нарушения с помощью средств видеофиксации, как это делается в остальном мире.