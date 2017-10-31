За 5 лет в Белогорске расселили более 38 тысяч квадратных метров ветхого жилья

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В Белогорске продолжается реализация программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Амурской области в 2013-2017 годы». За эти годы на территории муниципалитета переселили жителей из более чем 38 тысяч квадратных метров ветхого жилья.

Запланировано было расселение 55 тысяч квадратных метров. За это время новоселами стали более 850 семей белогорцев. Как рассказали в управлении ЖКХ Белогорска, квартиры для участников программы приобретались и строились в разных микрорайонах города. На сегодняшний день ведется строительство двух пятиэтажных многоквартирных дома площадью около 8,8 тысячи квадратных метров. В 2018 году в многоэтажки переселят еще 185 семей.

Всего на расселение жильцов из почти 47 тысяч квадратных метров аварийного жилья выделены средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 1 159,7 миллиона рублей, из областного бюджета – 225,5 миллиона рублей и из городского бюджета – 26,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Белогорска.