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31октября
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Путин разрешил приставам задерживать должников по алиментам

Путин разрешил приставам задерживать должников по алиментам
Фото: Tumix.ru

Обновлено: 16:23

Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий судебным приставам самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

В случае, если родители не платят алименты в течение двух или более месяцев, новый закон дает судебным приставам-исполнителям полномочия задерживать нарушителей для наложения штрафа. Такая мера касается должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей, уточнил ранее один из авторов законопроекта, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.

Раньше должники по алиментам зачастую просто не являлись по вызову судебного пристава-исполнителя, который хотел составить протокол об административном правонарушении. Отсутствие возможности задержать нарушителей вынуждало приставов обращаться за содействием к сотрудникам полиции. Это, в свою очередь, существенно замедляло процесс делопроизводства и создавало дополнительную нагрузку на полицию.

Радио «Эхо Москвы в Благовещенске» сообщает, что по данным областной службы судебных приставов, сейчас в работе около семи тысяч исполнительных листов о взыскании задолженности с родителей на общую сумму более миллиарда рублей. Одну из самых крупных сумм должен житель Райчихинска. Трём несовершеннолетним детям он должен 1 миллион рублей.

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#закон #происшествия

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