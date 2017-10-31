На севере ночью до минус 21 градуса: прогноз погоды в Приамурье на 1 ноября

Фото: bicyclecoeurdalene.com

В Амурской области 1 ноября установится переменная облачность, местами пройдут слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью до 5 метров в секунду, местами – до 12 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 6…11 градусов, местами – до минус 16…21. Днем термометры покажут 1…6 градусов выше нуля, местами – минус 4…9.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит 5…7 градусов ниже нуля, днем – плюс 3…5 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL