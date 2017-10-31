В Свободненском районе пропала 17-летняя девушка

В селе Нижние Бузули Свободненского района пропала девушка. 17-летняя Галина Чечет исчезла ночью 27 октября. Не исключено, что сейчас она находится в Благовещенске.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» сестра пропавшей Евгения, ничто не предвещало такого поворота событий. «Накануне ничего такого не происходило, все было замечательно. В два часа ночи 27 октября возле нашего дома видели белую машину. Галина выбежала в домашних тапочках и толстовке, села в автомобиль, и тот уехал», – говорит Евгения.

По ее словам, исчезновение сестры может быть связано с парнем из Благовещенска, с которым встречалась Галина. Однако выйти на него сейчас не получается.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что в полицию поступило заявление по факту пропажи Галины Чечет. Мероприятия по установлению ее местонахождения проводятся.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8-924-346-60-93 (Евгения, сестра), 8 (41643) 5-56-98 (дежурная часть МО МВД России «Свободненский»), 02, 102.