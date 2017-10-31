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31октября
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сегодня, 14:09 15

Итоги опроса на Амур.инфо: Собчак вошла в тройку лидеров кандидатов в президенты

Итоги опроса на Амур.инфо: Собчак вошла в тройку лидеров кандидатов в президенты
Фото: russianpressa.ru

Почти две тысячи пользователей сайта Амур.инфо приняли участие в голосовании и отдали виртуальный голос за одного из возможных кандидатов в президенты России. По итогам опроса победил Владимир Путин: 935 голосов, или 47,6 %.

Никто из официальных оппонентов действующего президента – Зюганов, Жириновский, Миронов – по совокупному решению голосовавших не вошли в лидирующую тройку. На втором месте – 310 голосов, или 15,8 % – оказался Алексей Навальный, участие которого в президентских выборах находится под большим вопросом. На третьем месте самый свежий и неожиданный возможный кандидат – телеведущая Ксения Собчак. У нее 216 голосов, или 11 %.

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский набрал 9,8 %, лидер коммунистов Геннадий Зюганов – 7 %, предводитель эсэров Сергей Миронов – 1,3 %.

Кроме того, 148 участников голосования (7,5 %) выбрали «Другой вариант». И здесь кандидатов было предложено гораздо больше, чем участвовало в опросе. Самым популярным оказался кандидат «Против всех». Один из голосовавших пояснил свою позицию развернуто: «Это, конечно, ужас, но, прожив 50 лет в этой стране, я не нахожу никого из этого списка, за кого бы я мог отдать свой голос».

Из реальных политиков вспомнили Явлинского, Сергея Шойгу, амурского губернатора Александра Козлова и, конечно, президента США Дональда Трампа. Впрочем, по мнению амурчан, возглавить исполнительную власть в России может не только политик, но и, например, музыкант Сергей Шнуров, ведущий Андрей Малахов или неизвестный Вася Пупкин. Это, по мнению читателей, может быть даже и не человек – среди предложенных вариантов были лабрадор Кони или покемон Пикачу.

Просмотров всего: 938

#выборы #СМИ

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    3 часа назад

    У Собчак больше чем у жирика) даже в клоунском поединке проиграл)

  • Tina22

    Tina22
    3 часа назад

    Судя по заголовку работники Амуринфо и есть та самая половина, которая видят меньше. Заголовок отлично пропагандирует против.

  • Fedia

    Fedia
    3 часа назад

    А может сразу Хиллари Клинтон выберем,и женщина и оппонент отличный.

  • Храмовник

    Храмовник
    2 часа назад

    Оденем страну в розовый цвет! Мальчиков обязать красить ногти. Зарплаты всем по 100 тысяч. За Бузову

  • хаййп

    хаййп
    2 часа назад

    Путин станет президентом. И продолжит начатое.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Начатое чего? Топчимся на месте, со сваливанием в бездну.

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Ой, на выборах Путина может победить только Путин. Другое дело что решаться судьба страны, чувствую, будет не на выборах

  • На Берлин

    На Берлин
    2 часа назад

    Не. уже ведь сказали, что Россия достигла дна и теперь стремительно поднимается. А где моя каска......

  • хаййп

    хаййп
    2 часа назад

    Ксаныч

    Начатое чего? Топчимся на месте, со сваливанием в бездну.



    Не заметили увеличение налогов и появления новых налогов? Этим он и продолжит заниматься. Ещё кучу налогов и сборов для жителей страны можно придумать, мы всё равно никуда не денемся будем платить.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    На Берлин

    Не. уже ведь сказали, что Россия достигла дна и теперь стремительно поднимается. А где моя каска......



    Думаешь, скоро об потолок головой треснемся?



    Из всех зол (претендентов) надо выбирать наименьшее.



  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Oldlord

    На Берлин

    Не. уже ведь сказали, что Россия достигла дна и теперь стремительно поднимается. А где моя каска......



    Думаешь, скоро об потолок головой треснемся?

    Из всех зол (претендентов) надо выбирать наименьшее.



    само выберется.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Тролоолололололо

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Не успела Ксюша выдвинуть свою кандидатуру, как от нее в полном составе ушел штаб политтехнологов. Эта скандалистка еще раз подтвердила тот факт, что работать в команде она не умеет, а умеет только помои на людей лить...

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    У Навального штаб лучше? Кто то вообще в серьез его воспринимает ещё?

  • Храмовник

    Храмовник
    16 минут назад

    Собчак хоть корпоративы отвести успеет? Ещё подписи собирать

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