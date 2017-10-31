Итоги опроса на Амур.инфо: Собчак вошла в тройку лидеров кандидатов в президенты

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Никто из официальных оппонентов действующего президента – Зюганов, Жириновский, Миронов – по совокупному решению голосовавших не вошли в лидирующую тройку. На втором месте – 310 голосов, или 15,8 % – оказался Алексей Навальный, участие которого в президентских выборах находится под большим вопросом. На третьем месте самый свежий и неожиданный возможный кандидат – телеведущая Ксения Собчак. У нее 216 голосов, или 11 %.

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский набрал 9,8 %, лидер коммунистов Геннадий Зюганов – 7 %, предводитель эсэров Сергей Миронов – 1,3 %.

Кроме того, 148 участников голосования (7,5 %) выбрали «Другой вариант». И здесь кандидатов было предложено гораздо больше, чем участвовало в опросе. Самым популярным оказался кандидат «Против всех». Один из голосовавших пояснил свою позицию развернуто: «Это, конечно, ужас, но, прожив 50 лет в этой стране, я не нахожу никого из этого списка, за кого бы я мог отдать свой голос».

Из реальных политиков вспомнили Явлинского, Сергея Шойгу, амурского губернатора Александра Козлова и, конечно, президента США Дональда Трампа. Впрочем, по мнению амурчан, возглавить исполнительную власть в России может не только политик, но и, например, музыкант Сергей Шнуров, ведущий Андрей Малахов или неизвестный Вася Пупкин. Это, по мнению читателей, может быть даже и не человек – среди предложенных вариантов были лабрадор Кони или покемон Пикачу.