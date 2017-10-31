У амурских приставов второй раз за полгода сменилось руководство

Фото: r61.fssprus.ru

Обновлено: 14:40



В управлении ФССП по Амурской области назначен новый руководитель. Начальника Дмитрия Ткаченко, прибывшего в Приамурье из Ростовской области, представили коллективу 31 октября. Об этом ИА «Амур.инфо» стало известно от бывшего работника управления.

Информацию о смене руководства в амурском управлении ФССП не подтвердили, но и не опровергли. Чтобы получить официальный комментарий по этому поводу, редакция направила запрос в ведомство.

Между тем на сайте областного правительства появилось сообщение о том, что с новым начальником Дмитрием Ткаченко уже встретился губернатор Амурской области.

Как рассказал Амур.инфо бывший работник ведомства, нынешние сотрудники рады таким кадровым перестановкам. «Народ радуется. Первого числа – День судебного пристава, и люди говорят – это настоящий праздник, что убрали Митина и прислали другого человека. Настроение у всех позитивное. Это даже словами не передать, вы не представляете, как многие этого ждали», – отметил бывший работник управления, покинувший должность после ухода Алексея Гришина и назначения Леонида Митина на должность начальника.

Как сообщалось ранее, в июне этого года в управлении был назначен новый начальник Леонид Митин. Он пришел на место Алексея Гришина, отстраненного от должности после возбуждения в отношении него уголовного дела. Леонид Митин до этого был заместителем Алексея Гришина. Но в последнее время Митин исполнял обязанности руководителя управления в ЕАО.

После смены руководства в управлении последовали массовые увольнения. Со слов сотрудников, многие оказались недовольны новым начальством. Некоторые даже написали жалобу в прокуратуру, после чего началась прокурорская проверка. Спустя полгода вновь произошла смена руководства.

Кресло Леонида Митина занял 40-летний Дмитрий Ткаченко, до этого он руководил управлением Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области. Дмитрий Григорьевич окончил Волгоградский юридический институт МВД России, имеет почетное звание заслуженного юриста Республики Адыгея. Имеет несколько ведомственных наград.

Начинал карьеру в органах внутренних дел. Затем с 2002 по 2004 годы работал в управлении Министерства юстиции по Краснодарскому краю. С 2004 по 2006 год был начальником отдела дознания и административной практики управления Федеральной службы судебных приставов России по Краснодарскому краю. Потом год проработал в должности заместителя руководителя управления ФССП по Краснодарскому краю. С 2007 по 2008 год исполнял обязанности и.о. руководителя управления по Краснодарскому краю. Затем вновь вернулся к должности заместителя.

С 2008 по 2010 годы руководил управлением ФССП по Ставропольскому краю. С 2010 по 2013 годы работал начальником управления ФССП по Республике Адыгея. А с 12 ноября 2013 года и по сей день был руководителем управления ФССП по Ростовской области.