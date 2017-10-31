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31октября
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Пенсионный фонд: соцсети стали самой эффективной площадкой для консультирования амурчан

Пенсионный фонд: соцсети стали самой эффективной площадкой для консультирования амурчан
Фото: Полит.ру

Специалисты амурского отделения Пенсионного фонда России дали более 5,5 тысячи консультаций в соцсетях с начала этого года. Столько обращений поступило от пользователей на официальные страницы ведомства в соцсетых.

В 90 % случаев вопросы удалось решить дистанционно. Людям не пришлось приходить лично в клиентскую службу. Консультировать граждан в «Одноклассниках» Пенсионный фонд начал с 2015 года. По настоящему популярной услуга стала в последнее время – за год число подписчиков в соцсетях у амурского отделения выросло в 4 раза. 31 октября 2017 года на официальной странице амурского отделения Пенсионного фонда зарегистрировался 4-тысячный подписчик.

«Социальная сеть является самой эффективной площадкой для консультирования амурчан в Интернете. Ежемесячно специалисты ПФР в Амурской области отвечают на 500-800 таких вопросов. В отличие от обычных устных и письменных обращений, консультации в соцсетях даются не в течение 30 дней, а в режиме онлайн. При этом по каждому случаю ответ дается не в общих рекомендациях, а с учетом конкретной ситуации, чтобы после такой консультации гражданину не пришлось собирать лишних документов или зря приезжать в ПФР», – рассказали в пресс-службе фонда.

В социальных сетях на официальной странице ведомство размещает сообщения о порядке выплаты пенсий, сроках её зачисления, в том числе и о досрочной доставке, о получении сертификатов на материнский капитал и распоряжение им, сельских выездных приёмах, нововведениях законодательства и другую информацию. Также специалисты могут помочь в заказе талонов предварительной записи на прием и регистрации в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда.

Сегодня Пенсионный фонд имеет 10 электронных площадок для консультирования амурчан. Свои вопросы можно адресовать на электронный адрес amur@038.pfr.ru, в онлайн-приемную на сайте www.pfrf.ru, в Skype-приемную (имя «ОПФР по Амурской области», либо логин pfr.038), на странички в сетях (Фейсбук, Твиттер, Вконтакте, Одноклассники, Благмама) или получить консультацию на амурских порталах, в том числе Амур.инфо.

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#интернет #Пенсионный фонд

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Бред! Соц.сети и пенсионеры, понятия почти не совместимые. Откуда у нищего деньги на ПК,оплату интернета?

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    живут с внуками любимыми,куда их денешь,поженились,а денег на квартиры нет,вот и живут дружненько.Я знаю многих пенсионеров,которые отключили телефоны стационарные,продали телевизоры, и имеют только интернет,даже сотового не надо,skype, и со всеми родственниками по всей стране и миру общайся,сплошная экономия,и в курсе всех событий,а комп. им отдали родственники ,старенький,который сейчас ничего не стоит.

  • Отделение ПФР по Амурской области

    Отделение ПФР по Амурской области
    30 минут назад

    Почему же бред? Сегодня большинство выходящих на пенсию имеют компьютер или смартфон - по крайней мере, в городах и райцентрах. На Госуслугах им еще сложновато, но в Одноклассниках зарегистрированы многие. Кроме того, Пенсионный фонд работает не только с пенсионерами, а еще СНИЛСы выдает, учитывает для будущей пенсии перечисления работодателей, материнский капитал выдает. Чтобы лишний раз не ходить и не спрашивать про список необх.документов, сроки и другие предварительные вещи, можно все эту информацию получить через соцсети. Пишите и вы, если будут вопросы https://ok.ru/profile/578315315722/friends А для тех, кто не имеет интернета, работает горячая линия 8(4162) 202390. Все дозваниваются.

  • vertex

    vertex
    29 минут назад

    Сегодня большинство не доживает до пенсии.

  • Отделение ПФР по Амурской области

    Отделение ПФР по Амурской области
    25 минут назад

    У нас 234 тысяч пенсионеров из 800 тысяч населения. Большинство что все-таки не доживают, скажете?

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