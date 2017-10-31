Пенсионный фонд: соцсети стали самой эффективной площадкой для консультирования амурчан

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Специалисты амурского отделения Пенсионного фонда России дали более 5,5 тысячи консультаций в соцсетях с начала этого года. Столько обращений поступило от пользователей на официальные страницы ведомства в соцсетых.

В 90 % случаев вопросы удалось решить дистанционно. Людям не пришлось приходить лично в клиентскую службу. Консультировать граждан в «Одноклассниках» Пенсионный фонд начал с 2015 года. По настоящему популярной услуга стала в последнее время – за год число подписчиков в соцсетях у амурского отделения выросло в 4 раза. 31 октября 2017 года на официальной странице амурского отделения Пенсионного фонда зарегистрировался 4-тысячный подписчик.

«Социальная сеть является самой эффективной площадкой для консультирования амурчан в Интернете. Ежемесячно специалисты ПФР в Амурской области отвечают на 500-800 таких вопросов. В отличие от обычных устных и письменных обращений, консультации в соцсетях даются не в течение 30 дней, а в режиме онлайн. При этом по каждому случаю ответ дается не в общих рекомендациях, а с учетом конкретной ситуации, чтобы после такой консультации гражданину не пришлось собирать лишних документов или зря приезжать в ПФР», – рассказали в пресс-службе фонда.

В социальных сетях на официальной странице ведомство размещает сообщения о порядке выплаты пенсий, сроках её зачисления, в том числе и о досрочной доставке, о получении сертификатов на материнский капитал и распоряжение им, сельских выездных приёмах, нововведениях законодательства и другую информацию. Также специалисты могут помочь в заказе талонов предварительной записи на прием и регистрации в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда.

Сегодня Пенсионный фонд имеет 10 электронных площадок для консультирования амурчан. Свои вопросы можно адресовать на электронный адрес amur@038.pfr.ru, в онлайн-приемную на сайте www.pfrf.ru, в Skype-приемную (имя «ОПФР по Амурской области», либо логин pfr.038), на странички в сетях (Фейсбук, Твиттер, Вконтакте, Одноклассники, Благмама) или получить консультацию на амурских порталах, в том числе Амур.инфо.