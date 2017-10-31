Благовещенцев с ограниченными возможностями приглашают выступить на фестивале

В Благовещенске стартовал XXIV городской фестиваль самодеятельного художественного творчества людей с ограниченными физическими возможностями «Когда мы вместе, мы сильнее». Благовещенцев приглашают принять участие в концерте.

Подать заявку на участие в фестивале «Когда мы вместе, мы сильнее» могут общественные организации инвалидов, индивидуальные исполнители, группы и творческие коллективы без ограничений по возрасту. Для гала-концерта выберут лучшие. Просмотры номеров начнутся 7 ноября.

«Ежегодно фестиваль пополняется новыми талантами и совсем уж необычными видами творчества, например, в этом году участница фестиваля самостоятельно смонтировала фильм. Благовещенск ждет новые лица и новый, особенный, такой нужный взгляд на этот мир!» – рассказали организаторы.

Гала-концерт фестиваля «Когда мы вместе, мы сильнее» пройдет в Центре эстетического воспитания 2 декабря.

Положение о фестивале и образец заявки можно найти на сайте Городского дома культуры.