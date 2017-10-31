Онкогинеколог: фоновые нелеченые заболевания обязательно приведут к раку

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Рак шейки матки – один из самых частых по возникновению у женщин во всём мире. Причём, если по всей России лидирует рак тела матки, то в Амурской области на первое место среди остальных видов злокачественных опухолей у женщин вышла заболеваемость раком шейки матки. 27,6 % среди всех заболевших онкологией амурчанок – пациентки со злокачественными новообразованиями шейки матки. Заведующая онкогинекологии Амурского областного онкологического диспансера Марина Константинова рассказала, что является предпосылкой для возникновения этого злокачественного заболевания.

– Что такое «фоновые заболевания», которые в дальнейшем могут привести к раку шейки матки?

– Это те заболевания, на фоне которых, если их не лечить, через длительное время может возникнуть предраковое заболевание, а далее – рак.

– Что значит – длительное заболевание?

– Длительный период – от фонового заболевания до развития самой патологии моет составлять 10 – 15лет. Это не такой быстрый процесс.

– Какие виды фоновых патологий для развития онкозаболевания шейки матки существуют?

– Это различные воспалительные заболевания. Под тем, что обычно принято называть словом «эрозия» обычно могут иметь ввиду несколько разных состояний: лейкоплакия, эритроплакия шейки матки. То есть женщины называют эти состояния эрозией, а у медиков есть свои названия.

– При этом есть такое мнение, что эрозия шейки матки – это вообще не заболевание, и лечить его никак не нужно…

– Действительно, но только для нерожавших женщин. Для них эрозия шейки матки – вариант нормы, только после родов, когда эпителий полностью восстанавливается, можно определить, есть ли наличие патологии.

– Может ли женщина сама у себя обнаружить эрозию?

– Нет, только при осмотре гинеколога. У пациентки могут быть какие-то клинические проявления, из-за которых она обратится к врачу, но диагноз поставить сможет только врач. Вообще каждый случай должен рассматриваться индивидуально. У кого-то и в молодом возрасте может быть серьёзная патология, всё должно решиться на осмотре и после проведения обследования. Просто так решить – нужно лечить или нет, пациент не может. Обязательно должен быть осмотр врача, который занимается именно патологиями шейки матки.

– Кроме разнообразных, как выяснилось, форм эрозий, какие ещё бывают фоновые заболевания?

– Полип цервикального канала, эндометриоз шейки матки, заболевания, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ).

– Вот про ВПЧ очень часто говорят, что он провоцирует развитие рака, расскажите о нём подробнее.

– Вирус папилломы человека самостоятельно обнаружить невозможно. Необходимо провести ПЦР-исследование (полимеразная цепная реакция). Сейчас если пациентка обращается к гинекологу, выполняется цитологическое исследование шейки матки, и практически все гинекологи назначают FL-скрин – анализ на основные патологии воспалительного характера, которые могут быть у женщины. И в том числе назначаются анализы на вирус папилломы человека. Не все типы этого вируса одинаково опасны. Большое значение имеют ВПЧ 16 и 18 типа. При обнаружении данных типов ВПЧ, даже если визуальных изменений при осмотре нет, необходимо лечить этот вирус.

– А его возможно излечить совсем?

– К сожалению, мы можем его только подавлять, полное излечение невозможно. Скорее всего, это будет пациентка, которую беспокоят какие-то выделения, и есть некий воспалительный процесс. Гинекологи начинают лечить воспалительный процесс, но он почему-то не лечится. Тогда уже выполняется мазок на ПЦР и выявляется вирус папилломы человека и тогда уже назначается противовирусное лечение. После этого выполняется через месяц контроль, если больше вируса нет, соответственно, пациентка считается вылеченной. Если эффекта нет, значит, нужна более агрессивная тактика лечения. Тогда можно применить не только консервативные методы лечения – лазерное, радиолечение. Необходимо убрать очаг заболевания, потому что вирус находится на измененной слизистой шейки матки, на здоровой слизистой вируса не будет.

– Когда пациентка пролечилась от ВПЧ, она потом должна всю жизнь какие-то подавляющие препараты противовирусные пить?

– Нет, конечно. Самое главное, что должны делать пациентки из группы риска (а наличие ВПЧ – группа риска), это два раза в год посещать гинеколога и сдавать цитологический мазок на наличие атипичных клеток хотя бы раз в год. Этого будет достаточно, чтобы предупредить более серьёзные заболевания.

– Фоновые заболевания одинаковы по степени риска возникновения рака шейки матки? Или есть более и менее агрессивные?

– Если не лечить, то одинаково опасны. Длительно существующие воспаления на шейке матки приводит к тому, что они из фоновых заболеваний переходят в предраковые. Это уже дисплазия шейки матки.

– Можно ли сказать, что наличие нелеченого фонового заболевания всегда, в 100 % случаев приведёт к раку, или же это лотерея, как повезёт?

– Как показывает опыт, десятилетиями нелеченые воспаления всегда заканчиваются раком. Это то, что мы видим у нас в стационаре потом. Если не обращать внимания на наличие патологии, она обязательно приведет к необратимым изменениям в состоянии шейки матки.

– Мы с вами перечислили все фоновые заболевания, или есть ещё какие-то?

– Фоновым заболеванием может стать травма в родах, например, или во время абортов. После разрыва слизистая может сформироваться неправильно, и на этих рубцах уже может возникнуть хроническое воспаление. Тут тоже обязательно нужно лечение слизистой, чтобы эпителий был здоровый – тогда на нем не возникнет патология.

– Когда мы говорим о лечении – это длительное, или, может быть, болезненное лечение?

– Лазерное или радиолечение – это процедура, которая занимает 10-15 минут, она безболезненна

– Всей вот этой информацией, которой вы делитесь, владеют участковые гинекологи?

– Конечно, да. Если они видят патологию, то проводят более углубленное исследование, берут цитологический мазок, и, при необходимости, направляют пациентку к онкологу.

– Если уже обнаружены раковые клетки, каковы прогнозы на лечение?

– Лечению подлежат пациентки с нулевой, первой, второй и даже третьей стадией. Четвертая стадия, увы, уже только паллиативная помощь. Естественно, чем меньше стадия – тем больше шансов на полное излечение. Прогнозы на излечение в принципе, достаточно хорошие при своевременном обращении.

– Правда ли, что курение очень сильно увеличивает риск вероятности возникновения рака?

– Да, курение очень сильно провоцирующий фактор. Также частая смена партнёров, раннее начало сексуальной жизни – это неблагоприятные факторы, которые повышают риск.

– Что делать, куда идти за проверкой и лечением?

– Если у пациентки есть патология шейки матки, она обращается в женскую консультацию, где ей должны сделать цитологический мазок, выполнить кольпоскопию (детальный осмотр с помощью кольпоскопа), при необходимости, взять биопсию патологических участков с гистологическим исследованием, провести УЗИ. Дальше, если выявлено онкологическое заболевание, лечение будет проводиться у нас, в онкодиспансере.

– Обязательно ли при раке происходит удаление шейки матки?

– Да. При нулевой и первой стадии удаляется только шейка матки. При более запущенных стадиях приходится удалять и остальные репродуктивные органы – матку, яичники, а также лимфатических узлов.

– Вы можете нам обозначить такой средний «портрет» женщины, болеющей раком шейки матки?

– Сейчас картина смазана. Если раньше это были пациентки старше сорока лет, из сельских районов, курящие, специфического вида, то сейчас всё несколько иначе. Сегодня пациентка может быть и моложе, ведущая активную сексуальную жизнь, имевшая много партнёров, злоупотребляющая курением.

– Какой совет дадите читателям Амур.инфо?

– Помните о том, что здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, правильное половое поведение, а также регулярное посещение гинеколога поможет предотвратить возникновение многих заболеваний, в том числе и раковых. А также своевременно начинайте лечить заболевания «несерьёзные», чтобы потом не пришлось преодолевать онкологию. Будьте здоровы!