В Магдагачинском районе жестко столкнулись ВАЗ и УАЗ

Фото: www.instagram.com/blag_dtp/

В понедельник, 30 октября, в Магдагачинском районе в аварии пострадали сразу несколько человек. Фотографии разбитых автомобилей – ВАЗа и УАЗа – появились в соцсетях. Очевидцы сообщают о шести раненых, двое из которых – в тяжелом состоянии.

В ГИБДД Амурской области подтвердили факт аварии. По официальным данным, она произошла в 18:30. Водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, проезжал нерегулируемый перекресток. Он не предоставил преимущество в движении автомобилю УАЗ, который двигался по главной дороге. В результате водитель и пассажир 1981 года рождения из автомобиля ВАЗ доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Всего за минувшие сутки в шести авариях пострадали восемь человек. Три аварии случились в Благовещенске – травмированы четыре водителя. В Завитинском районе съехал и опрокинулся мотоцикл, мотоциклист доставлен в больницу. А в Зейском районе потерял управление и слетел с трассы внедорожник Nissan Safari – водитель травмирован.