С АКС взыскали почти 9 миллионов рублей за загрязнение окружающей среды

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Суд взыскал с АО «Амурские коммунальные системы» почти девять миллионов рублей. Деньги с компании взяли за негативное воздействие на окружающую среду.

Взыскание произвели по требованию Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора, после того как прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства. Было установлено, что АКС в рамках своей деятельности оказывает негативное воздействие на окружающую среду вредными выбросами в атмосферу, сбросами загрязняющих веществ в водные объекты. Компания также размещает отходы производства и потребления.

Однако плату за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 году «Амурские коммунальные системы» не внесли. Сумма задолженности составила 8 946 895 рублей. Природоохранный прокурор направил в Благовещенский городской суд исковое заявление о взыскании задолженности с акционерного общества.

Суд принял решение об удовлетворении требований и взыскал с АКС деньги в полном объеме, сообщает Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура.