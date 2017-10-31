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31октября
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сегодня, 11:21 5

С АКС взыскали почти 9 миллионов рублей за загрязнение окружающей среды

С АКС взыскали почти 9 миллионов рублей за загрязнение окружающей среды
Фото: Dela.ru

Суд взыскал с АО «Амурские коммунальные системы» почти девять миллионов рублей. Деньги с компании взяли за негативное воздействие на окружающую среду.

Взыскание произвели по требованию Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора, после того как прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства. Было установлено, что АКС в рамках своей деятельности оказывает негативное воздействие на окружающую среду вредными выбросами в атмосферу, сбросами загрязняющих веществ в водные объекты. Компания также размещает отходы производства и потребления.

Однако плату за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 году «Амурские коммунальные системы» не внесли. Сумма задолженности составила 8 946 895 рублей. Природоохранный прокурор направил в Благовещенский городской суд исковое заявление о взыскании задолженности с акционерного общества.

Суд принял решение об удовлетворении требований и взыскал с АКС деньги в полном объеме, сообщает Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура.

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#ЖКХ #природа #суды

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Комментарии
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  • На Берлин

    На Берлин
    1 час назад

    Молодец, природоохранный прокурор. Показал АКСу Кузькину мать. А то все им только должны. Вот и на нашей улице грузовик с пряниками .......

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    На Берлин

    Вот и на нашей улице грузовик с пряниками .......



    Да-да, пряники будут. Как думаете, с кого они эти денежки соберут?

  • V.M.

    V.M.
    36 минут назад

    Деньги взыскали из бюджета города или АКС? Личные руководства?

  • avantura

    avantura
    33 минуты назад

    Абрамов говорил, что АКС - паразитическая организация. Так она ещё и вредоносная

  • Violet

    Violet
    5 минут назад

    А что толку... Каждый год выставляют им штраф, а изменений по загрязнению никаких! Сколько еще будет работать незаконная сливная канализация по улице Зеленой?!?

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