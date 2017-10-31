Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:02 4

Регионам рекомендовали пересмотреть предельную стоимость капремонта

Регионам рекомендовали пересмотреть предельную стоимость капремонта
Фото: stroy-krov.ru

Пересмотреть размеры предельной стоимости работ по капитальному ремонту регионы должны до 1 декабря. Новые правила разработали в Минстрое, сообщает «Российская газета».

Правила определения предельной стоимости капремонта разработали и утвердили в министерстве. Стоимость будут рассчитывать на основе типологии жилья. Учитывать будут период постройки дома, материал стен и крыши, тип фундамента, степень оснащенности инженерным оборудованием, а также перечень затрат на капремонт.

«Число отремонтированных домов уже приближается к 100 тысячам, капремонт заработал в плановом режиме, и теперь наша задача – повышение его эффективности», – рассказал замглавы Минстроя России, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.

Методика была утверждена в начале сентября. Контролировать соблюдение методики будет жилищная инспекция.

Размер взноса на капремонт на 2018 год амурские депутаты утвердили 26 октября. Большинство народных избранников отклонили предложение о снижении взноса. Он останется неизменным – 7,9 рубля за квадратный метр.

Просмотров всего: 717

#ЖКХ #строительство

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • На Берлин

    На Берлин
    1 час назад

    Стоимость будут рассчитывать на основе типологии жилья. А почему тогда стоимость тариф одинаковый у всех-7,90 руб., если типология разная.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Вот он и не будет одинаковый после пересмотра этого, 7,90 - это минимум будет))), а остальное еще выше поднимут.

  • На Берлин

    На Берлин
    1 час назад

    26 октября депутаты утвердили и он остается неизменным. А что тогда разработали и утвердили в министерстве. Во народ путают, паучары.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Подготавливают клиента, так сказать)))

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 5

С АКС взыскали почти 9 миллионов рублей за загрязнение окружающей среды
Общество 9

СМИ: проблемы с завозом угля в Приамурье из Красноярского края связаны с подъемом цен
Общество 6

«Амурводоканал» и «Амурэлектросетьсервис» переедут на новое место
Общество 8

Управляющие компании хотят отстранить от сбора платежей за услуги ЖКХ