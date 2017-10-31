Регионам рекомендовали пересмотреть предельную стоимость капремонта

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Правила определения предельной стоимости капремонта разработали и утвердили в министерстве. Стоимость будут рассчитывать на основе типологии жилья. Учитывать будут период постройки дома, материал стен и крыши, тип фундамента, степень оснащенности инженерным оборудованием, а также перечень затрат на капремонт.

«Число отремонтированных домов уже приближается к 100 тысячам, капремонт заработал в плановом режиме, и теперь наша задача – повышение его эффективности», – рассказал замглавы Минстроя России, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.

Методика была утверждена в начале сентября. Контролировать соблюдение методики будет жилищная инспекция.

Размер взноса на капремонт на 2018 год амурские депутаты утвердили 26 октября. Большинство народных избранников отклонили предложение о снижении взноса. Он останется неизменным – 7,9 рубля за квадратный метр.