Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:56 5

В Благовещенске купили детский сок с неизвестным содержимым (видео)

В Благовещенске купили детский сок с неизвестным содержимым (видео)

В Благовещенске ребенок чуть не отравился детским соком, купленным в магазине. Содержимое коробочки оказалось странным, и на сок оно походило мало.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» горожанка Анастасия, сок купили 30 октября в магазине, расположенном на улице Зейской. Вечером этого же дня сок стал пить 4-летний ребенок, но чуть не подавился.

«В коробочке находилось что-то непонятное. Сама жидкость темная, это явно не сок был. Кусочки сгустков, слизи», – отмечает Анастасия.

Во второй купленной коробочке оказалось практически то же самое, говорит горожанка. Она намерена обратиться в Роспотребнадзор.

Представитель магазина сообщил ИА «Амур.инфо», что горожанам надо было обратиться в торговую точку вместе с этим соком. «В любом случае, если товар некачественный, деньги им вернут в полном объеме либо заменят на аналогичный товар», – пояснили в магазине. Там отметили, что, имея на руках «проблемный» сок, будет возможность связаться с его поставщиком, чтобы решить проблему.

Просмотров всего: 2103

#происшествия #торговля

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Сама налила какую-то дрянь и выпендривается. Дома сидит, вот и скучно стало, надо выпердеж какой-нибудь сочинить.

  • NikaK

    NikaK
    1 час назад

    Зря вы так. Сами сталкивались с таким соком. Теперь берем только в бутылочках стеклянных, там хоть видно что за сок. И пюре тоже в баночках стали брать.

  • Дядя_Шурик

    Дядя_Шурик
    1 час назад

    это по моему она же молоко не так давно показывала)))))

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    Когда покупаете сок, убедитесь, что упаковка не замята. Это обычный тетрапак, если имеются микроразрывы внутренней фольгированной части, то вероятно попадание кислорода, а где он, там и жизнь.

    Разводят панику с пустого места.

  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    1 час назад

    О блин... всегда берем сок только этой марки. и все хорошо...

    Как правило, производитель утверджает, что к таким эффектам приводит грубое нарушение хранения на складах.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Эхо Москвы

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: пожар на пастбище в районе Моховой Пади
Общество

В пожаре в многоквартирном доме Благовещенска погиб человек

Происшествия 4

Полиция разбирается в обстоятельствах стрельбы в Благовещенске
Происшествия 6

В Благовещенске дорогу не поделили легковушка и микроавтобус (видео)