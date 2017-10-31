В Благовещенске купили детский сок с неизвестным содержимым (видео)

В Благовещенске ребенок чуть не отравился детским соком, купленным в магазине. Содержимое коробочки оказалось странным, и на сок оно походило мало.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» горожанка Анастасия, сок купили 30 октября в магазине, расположенном на улице Зейской. Вечером этого же дня сок стал пить 4-летний ребенок, но чуть не подавился.

«В коробочке находилось что-то непонятное. Сама жидкость темная, это явно не сок был. Кусочки сгустков, слизи», – отмечает Анастасия.

Во второй купленной коробочке оказалось практически то же самое, говорит горожанка. Она намерена обратиться в Роспотребнадзор.

Представитель магазина сообщил ИА «Амур.инфо», что горожанам надо было обратиться в торговую точку вместе с этим соком. «В любом случае, если товар некачественный, деньги им вернут в полном объеме либо заменят на аналогичный товар», – пояснили в магазине. Там отметили, что, имея на руках «проблемный» сок, будет возможность связаться с его поставщиком, чтобы решить проблему.