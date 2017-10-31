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31октября
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сегодня, 10:07 0

В Приамурье снова горел комбайн

В Приамурье снова горел комбайн

В понедельник, 30 октября, пожарным поступило сообщение о загоревшемся комбайне. Пожар произошел в 500 метрах от села Лозовое Тамбовского района. Комбайн загорелся вечером, около 21 часа.

К месту пожара прибыли огнеборцы пожарной части № 60 села Тамбовка и добровольной пожарной команды села Садовое – всего пять человек и две единиц техники. Через четыре минуты было ликвидировано открытое горение, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

В результате пожара огнём повреждены отсек двигателя, кабина и задняя часть комбайна на общей площади шесть квадратных метров. Причина и виновник пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», это уже не первое сообщение о загоревшихся комбайнах. 11 октября появились сообщения и видео о загоревшейся технике в Михайловском и Тамбовском районах.

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#МЧС #пожары

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