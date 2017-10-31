В пожаре в многоквартирном доме Благовещенска погиб человек

Фото: blag_dtp

30 октября вечером в трехэтажном многоквартирном доме по улице Заводской в Благовещенске произошел пожар. Огнеборцы спасли 15 человек, один пострадал, еще один погиб.

Возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже. В момент пожара в ней находились люди. Один из них погиб. Это хозяин квартиры 1970 года рождения. В амурском управлении Следственного комитета России подтвердили, что по этому факту проводится доследственная проверка. Амурское управление МЧС России сообщает о другом пострадавшем – это мужчина 1984 года рождения. Он получил отравление угарным газом.

20 жильцов, почувствовав запах дыма, самостоятельно покинули квартиры, еще 15 человек вывели спасатели.

С огнем боролись 14 человек специализированной пожарно-спасательной части и пожарных частей № 1 и № 12 города Благовещенска. Ликвидировать открытое горение удалось за десять минут.

Квартира, в которой начался пожар, выгорела полностью, частично повреждена отделка общего коридора.

Ведется разбирательство. На месте работали дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску и специалисты пожарной лаборатории.