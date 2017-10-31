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31октября
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СМИ: проблемы с завозом угля в Приамурье из Красноярского края связаны с подъемом цен

СМИ: проблемы с завозом угля в Приамурье из Красноярского края связаны с подъемом цен
Фото: big-rostov.ru

В Амурской области отстает от графика завоз угля из Красноярского края. Как сообщало Амур.инфо, причина – в отсутствии вагонного парка по данному направлению. По информации РБК, проблема вызвана еще одним фактором, связанным со стоимостью угля.

Об этом изданию рассказал источник в одной из компаний, которая участвует в обеспечении углем жилищно-коммунального хозяйства Приамурья. По его словам, проблемы с поставками угля в регионе начались еще в сентябре. Ситуация усугубляется тем, что цену на уголь подняла «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), являющаяся основным поставщиком угля из Красноярска в Амурскую область.

Гендиректор торгового дома «Энергетические угли», который занимается закупками угля для ряда предприятий Приамурья, Роман Чижиков обращался к министру ЖКХ Амурской области Сергею Гордееву и к компании «Коммунальные системы БАМа», которая занимается отоплением ряда предприятий области. Он указывал, что СУЭК с 1 октября подняла цену на уголь определенной марки на 32 %, что делает покупку этого топлива для торгового дома невозможной. Копии писем с обращениями есть в распоряжении РБК.

В письме от 29 сентября Чижиков просит областного министра помочь повлиять на ситуацию «во избежание срыва отопительного сезона вплоть до режима чрезвычайной ситуации».

Между тем пресс-служба правительства Амурской области 23 октября сообщала, что к отопительному сезону в регионе заготовлено 509,6 тысячи тонн угля (при плане 467 тысяч тонн), 12 тысяч тонн мазута (при плане 12 тысяч тонн), 6,1 тысячи тонн дров (при плане 3,6 тысячи тонн).

Проблемы с поставками угля вагонами из Красноярского края на котельные Приамурья в пресс-службе назвали урегулированными.

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#ЖКХ #энергетика

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Началась старая сказка на новый лад ...

    Зато отчитались Гаранту о готовности области к отопительному сезону на 146 %

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Как же они отчитались, когда отопительный с 1 октября начался. И цены поднял, якобы, поставщик с 1 октября.

    Кто - то деньги клянчит или схему придумали такую?

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Гендиректор торгового дома «Энергетические угли», который занимается закупками угля для ряда предприятий Приамурья, Роман Чижиков обращался к министру ЖКХ Амурской области Сергею Гордееву и к компании «Коммунальные системы БАМа», которая занимается отоплением ряда предприятий области. Он указывал, что СУЭК с 1 октября подняла цену на уголь определенной марки на 32 %, что делает покупку этого топлива для торгового дома невозможной.

    Ничо не понимаю. Получается, что область покупает уголь через посредников? Так выкинуть их из цепочки и уголь станет дешевле на 50%

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Давно пора.Только напрямую с разрезом необходимо закупку производить,а губернатор должен дать гарантию оплаты. Если нужен аукцион так область и проводит для всех котельных.А цена для некоторых остается таже по заключенным контрактам. А вот с нового года цена точно будет указана в контрактах другая. Одним словом все затраты будут идти с обыкновенных граждан. А Чижиков только деньги просит, он же посредник(офис и секретарша)

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    А кроме СУЭК ,что не других компаний? Сейчас еще РЖД поднимет с нового года тариф на перевозку груза, это как закономерность, и опять в июле традиционно подъем ЖКХ на 3%.И энергетики не дремлют,выгоду считают. Вот и замкнутый круг.

  • specc

    specc
    1 час назад

    то-то батареи в квартире чуть теплые, а оказывается это тэц просто уголь экономит. Было уже как-то топили углем с райчихинска, уголь мокрый со снегом и плохо горел, так дубарили всю зиму.

    И это всё происходит на фоне того, что угля в стране завались и никому особо не нужен. То же и с газом.

  • На Берлин

    На Берлин
    1 час назад

    Вот оно, освоение Дальнего Востока. Померзнем все как мухи, зато с дальневосточным гектаром и мостом в Китай.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    ТЭЦ вряд ли экономит. Просто уголь плохой, а цена та же.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    А губернатор кинулся вагоны толкать, а тут бах и следующая проблема цена на уголь. Пока с ценой бороться будет, цена на вагоны повысится. И так по кругу.

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