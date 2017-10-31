СМИ: проблемы с завозом угля в Приамурье из Красноярского края связаны с подъемом цен

Фото: big-rostov.ru

Об этом изданию рассказал источник в одной из компаний, которая участвует в обеспечении углем жилищно-коммунального хозяйства Приамурья. По его словам, проблемы с поставками угля в регионе начались еще в сентябре. Ситуация усугубляется тем, что цену на уголь подняла «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК), являющаяся основным поставщиком угля из Красноярска в Амурскую область.

Гендиректор торгового дома «Энергетические угли», который занимается закупками угля для ряда предприятий Приамурья, Роман Чижиков обращался к министру ЖКХ Амурской области Сергею Гордееву и к компании «Коммунальные системы БАМа», которая занимается отоплением ряда предприятий области. Он указывал, что СУЭК с 1 октября подняла цену на уголь определенной марки на 32 %, что делает покупку этого топлива для торгового дома невозможной. Копии писем с обращениями есть в распоряжении РБК.

В письме от 29 сентября Чижиков просит областного министра помочь повлиять на ситуацию «во избежание срыва отопительного сезона вплоть до режима чрезвычайной ситуации».

Между тем пресс-служба правительства Амурской области 23 октября сообщала, что к отопительному сезону в регионе заготовлено 509,6 тысячи тонн угля (при плане 467 тысяч тонн), 12 тысяч тонн мазута (при плане 12 тысяч тонн), 6,1 тысячи тонн дров (при плане 3,6 тысячи тонн).

Проблемы с поставками угля вагонами из Красноярского края на котельные Приамурья в пресс-службе назвали урегулированными.