Амурчане – одни из самых закредитованных жителей России

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Долговая нагрузка – это отношение общей задолженности человека к его собственному капиталу. Чем выше объемы кредитов, чем ниже доходы – тем больше процент долговой нагрузки.

Средняя долговая нагрузка населения России по итогам первого полугодия 2017 года снизилась и составила 24,7 %. Закредитованность растет только у самых бедных слоев россиян, у них она достигла почти 30 %. Амурская область также близка к этому показателю – 29,21 %. Выше только в Кировской области, здесь долговая нагрузка составляет 30,36 %.

Наименьший показатель был отмечен у заемщиков Санкт-Петербурга (21,68 %), Курганской области (21,89 %), Москвы (22,06 %) и Хабаровского края (22,16 %).