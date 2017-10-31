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31октября
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Амурчане – одни из самых закредитованных жителей России

Амурчане – одни из самых закредитованных жителей России
Фото: www.aif.ru

Амурская область находится на втором месте в России по уровню долговой нагрузки, сообщает «Газета.ру». При этом, согласно исследованиям Национального бюро кредитных историй, за первую половину 2017 года в среднем по России этот показатель снижается.

Долговая нагрузка – это отношение общей задолженности человека к его собственному капиталу. Чем выше объемы кредитов, чем ниже доходы – тем больше процент долговой нагрузки.

Средняя долговая нагрузка населения России по итогам первого полугодия 2017 года снизилась и составила 24,7 %. Закредитованность растет только у самых бедных слоев россиян, у них она достигла почти 30 %. Амурская область также близка к этому показателю – 29,21 %. Выше только в Кировской области, здесь долговая нагрузка составляет 30,36 %.

Наименьший показатель был отмечен у заемщиков Санкт-Петербурга (21,68 %), Курганской области (21,89 %), Москвы (22,06 %) и Хабаровского края (22,16 %).

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#финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    А чего им не быть закредитованными? Наша з/п никак не договорится с нынешними ценами, особенно на услуги ЖКХ. За 42 кв м хрущёбы плачу более 5.000 руб, а Благовещенске цены ниже в 2 раза. Чем это объяснить?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Алиса65

    А чего им не быть закредитованными? Наша з/п никак не договорится с нынешними ценами, особенно на услуги ЖКХ. За 42 кв м хрущёбы плачу более 5.000 руб, а Благовещенске цены ниже в 2 раза. Чем это объяснить?



    Крепким южнокорейским хозяйственником и его свитой.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    vertex

    Алиса65

    А чего им не быть закредитованными? Наша з/п никак не договорится с нынешними ценами, особенно на услуги ЖКХ. За 42 кв м хрущёбы плачу более 5.000 руб, а Благовещенске цены ниже в 2 раза. Чем это объяснить?



    Крепким южнокорейским хозяйственником и его свитой.



  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Скорее всего тарифом. Или кто то с вами греется...

  • Рамзай

    Рамзай
    2 часа назад

    Государство греется, а местные власти в услужении?

  • kibitzer

    kibitzer
    1 час назад

    Можно подумать, население берет кредиты на услуги ЖКХ. Живите ПО СРЕДСТВАМ. И учитесь копить!! И нужды в кредитах не будет!!

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    Квартиру ты подаришь? И не будет нужды в ипотеке. Вот например в месяц платить надо 23 тыс + жкх 5тыс и тд (садик,лекарства,кап.ремон,налоги . Так сколько стоит светлое будущее?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Raf Rafovich

    Квартиру ты подаришь? И не будет нужды в ипотеке. Вот например в месяц платить надо 23 тыс + жкх 5тыс и тд (садик,лекарства,кап.ремон,налоги . Так сколько стоит светлое будущее?



    Минимум, чтобы выжить в тех условиях, куда загнали простых людей "своим эффективным управлением, тарифами, ценами на все и вся, поборами и прочим одн и капремонтом" - рублей 120.

  • kibitzer

    kibitzer
    1 час назад

    А что мешает те же самые 23000 платить за ипотеку?

    Вместо съема жилья?

  • Nikodim

    Nikodim
    44 минуты назад

    kibitzer

    А что мешает те же самые 23000 платить за ипотеку? Вместо съема жилья?



    так на ипотеку первоначальный взнос нужно иметь. при нашей стоимости квартир не каждый потянет даже минимальную сумму, приходится снимать. можно было бы накопить, но многие не удержались сначала в гонке за всем новым и интересным (больше поражают покупатели дорогих телефонов в кредит), а затем кризис так подкосил, что у многих речи про накопления не было, был вопрос выжить. есть те, кто смог, но к сожалению у нас в области другая пропорция человеческого счастья.



  • Хмык

    Хмык
    39 минут назад

    Ура! Мы опять в самом переде!

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    32 минуты назад

    На самом переде!!!

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