Полиция разбирается в обстоятельствах стрельбы в Благовещенске

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В понедельник вечером, 30 октября, жители Благовещенска слышали хлопки, похожие на выстрелы. Инцидент произошел в районе дома № 197 по улице Октябрьской около 21:00. Очевидцы утверждают, что неизвестные обстреляли автомобиль с двух сторон.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что полиция разбирается в обстоятельствах. «Вчера вечером в дежурную часть благовещенской полиции поступило сообщение о том, что граждане слышали звуки, похожие на выстрелы. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Они опросили возможных свидетелей, очевидцев произошедшего», – сказали в пресс-службе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». Лица, причастные к инциденту, устанавливаются.