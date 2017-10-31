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31октября
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сегодня, 08:53 4

Полиция разбирается в обстоятельствах стрельбы в Благовещенске

Полиция разбирается в обстоятельствах стрельбы в Благовещенске
Фото: gorod48.ru

В понедельник вечером, 30 октября, жители Благовещенска слышали хлопки, похожие на выстрелы. Инцидент произошел в районе дома № 197 по улице Октябрьской около 21:00. Очевидцы утверждают, что неизвестные обстреляли автомобиль с двух сторон.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что полиция разбирается в обстоятельствах. «Вчера вечером в дежурную часть благовещенской полиции поступило сообщение о том, что граждане слышали звуки, похожие на выстрелы. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Они опросили возможных свидетелей, очевидцев произошедшего», – сказали в пресс-службе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». Лица, причастные к инциденту, устанавливаются.

Просмотров всего: 4201

#происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Ничего они не установят. А стреляли повидимому из травматиков.

  • Грешный

    Грешный
    1 час назад

    Да не из травматиков, Я это время мимо проезжал и видел бегущего к машине человека с Сайгой или чем то похожим. Они сели в машине и на большой скорости уехали по Октябрьской в сторону Островского.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    47 минут назад

    Бандитские разборки?

  • Хмык

    Хмык
    38 минут назад

    Нас многа. Всех не перестреляют.

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