Памятник Чайковскому в Клину власти решили демонтировать: обзор прессы

Фото: rg.ru

Где продается «Победа» 1948 года выпуска; кто из российских олигархов самый богатый; что пьет министр сельского хозяйства России – эти и другие новости включил в сегодняшний обзор прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Давайте посмотрим, о чем «Амурская правда». Здесь публикуется фотография девушки с косой. Собственно, это – в прямом смысле девушка с косой, то есть – Смертушка. Она стояла возле пешеходного перехода в Райчихинске и призывала водителей к соблюдению ПДД. И тех водителей, кто все-таки пропускал пешеходов, одаривали наклейкой, гласящей, что он – вежливый. А всех остальных чуть поодаль подкарауливал наряд дорожных полицейских. В газете не пишут, во что наряжены были они, но даже и без грима выглядели явно страшнее той девушки с косой.

Также в номере

Еще в «Амурке» публикуется интервью Варвары Сияновой с художником, поэтом, музыкантом, педагогом (и кем там еще…) Константином Мирошником. Константин спел Варваре романс про собаку и рассказал о том, что картину «Владимир Мономах» у него купили за 100 тысяч долларов для подарка Путину. То есть Константин правильно понимает, для кого и что рисовать.

Об остальном – о землетрясении в Зейском районе, о прожиточном минимуме для малоимущих и прочем – прочтите сами. Договорились?

Напишут же такое

«Комсомольская правда» открывается любопытным сообщением том, что хорошее российское вино есть. Заинтересовавшись этим посылом, прочел большую статью, в которой, в частности, говорится, что министр сельского хозяйства Ткачёв пьет исключительно российскую продукцию. Правда, в каком магазине покупает – не пишут. Зато пишут, что в торговых точках вовсю продаются напитки, представляющие собой смесь спирта, воды и порошка-ароматизатора. А может, Ткачев именно такие напитки и любит?!

Также в номере

Еще в «Комсомолке» – в продолжение вчерашнего сообщения о мировых богатеях – пишут том, кто из российских олигархов самый олигархичный (сегодня это Алексей Мордашов со своими 18-ю с копейками миллиардами долларов). Но не это самое интересное. К самому-самому я бы отнес ту страницу, где рассказывается, кем начинали наши кинозвезды. Например, Савелий Крамаров окончил лесотехнический институт. Александр Филиппенко – Московский физтех, работал в Институте геохимии и занимался изучением комплексов редкоземельных элементов методом электронного парамагнитного резонанса. А Александр Калягин, вообще, после окончания медучилища по специальности акушер работал акушером.

Зачитавшись вышеназванными материалами, я даже не успел толком рассмотреть девушку на последней странице, что для меня очень нехарактерно.

Вам статья

В «Мире новостей» можно прочесть о том, что в Германии продается автомобиль «Победа» 1948-го года выпуска – то есть это одна из самых первых машин, которые выпускались всего 10 лет – с 1948 по 1958 год.

Синяя «Победа» не на ходу и требует ремонта. На кузове отчетливо видна ржавчина. За раритетный автомобиль запросили всего 2 900 евро. Но если он попадет в золотые руки и эти руки вложат в реставрацию еще пару-другую тысяч евро, то золотыми станут не только руки, но и всё остальное.

На посошок

Напоследок «Российская газета», в которой говорится, что в подмосковном Клину, в центре города демонтируют памятник Петру Ильичу Чайковскому (как известно, в Клину находится и дом-музей великого русского композитора). Вместо памятника решено установить монумент «Клину 700 лет». Такое варварское (так написано в газете) решение было принято городскими властями.

«Ох у ж эти городские власти…» – вздохнул обозреватель.