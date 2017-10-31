До плюс 6 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 31 октября
31 октября, во вторник, в Амурской области преимущественно без осадков. Небольшой снег пройдет на севере. Скорость юго-восточного ветра в течение дня составит 2-7 метров в секунду, в порывах – до 11 метров.
Столбики уличных термометров поднимутся до плюс 1...6, на севере – до минус 5...10 градусов.
В Благовещенске ясно при небольшой облачности. Юго-восточный ветер разовьет скорость до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит 4...6 градусов со знаком плюс, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.
Просмотров всего: 217