До плюс 6 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 31 октября

Фото: www.spravkasleavka.ru

31 октября, во вторник, в Амурской области преимущественно без осадков. Небольшой снег пройдет на севере. Скорость юго-восточного ветра в течение дня составит 2-7 метров в секунду, в порывах – до 11 метров.

Столбики уличных термометров поднимутся до плюс 1...6, на севере – до минус 5...10 градусов. В Благовещенске ясно при небольшой облачности. Юго-восточный ветер разовьет скорость до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха составит 4...6 градусов со знаком плюс, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Нина Гвоздкова