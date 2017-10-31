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31октября
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В ноябре с Восточного на орбиту выведут 17 иностранных спутников

В ноябре с Восточного на орбиту выведут 17 иностранных спутников
Фото: ТАСС

Во время второго пуска с амурского космодрома на орбиту выведут 17 иностранных аппаратов. Об этом со ссылкой на источник в компании «Главкосмос», которая является главным оператором всех коммерческих запусков, пишут «Известия».

Второй пуск с новой стартовой площадки запланирован на 28 ноября 2017 года. Вместе с аппаратом Минприроды «Метеор» российская ракета-носитель «Союз-2.1б» доставит в космос американские, канадские, немецкие, японские и шведские микро- и наноспутники. Согласно открытым данным, цена выведения на орбиту 1 килограмма груза – около 10 тысяч долларов. Известно, что самый легкий спутник в рамках запуска – D-Star One весит всего 3 килограмма, а самый тяжелый – LEO Vantage – 70 килограммов.

«При старте аппарата «Метеор-М» № 2.1 с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» с космодрома Восточный будут выведены дополнительные полезные нагрузки в количестве 17 малых аппаратов научного и технологического назначения. Запуск малых космических аппаратов проводится в интересах Канады, Японии, Швеции, США и Германии», – рассказали в пресс-службе компании.

С введением международных запусков с Восточного Россия будет удерживать примерно треть всех малых ракет в мире, полагают эксперты.

«Весь рынок оценивается в миллиарды долларов прибыли, из них треть – пусковые услуги. Пускать такие спутники может любая ракета. «Союз» по всем характеристикам подходит под эти цели, он надежный и массовый, запускается с четырех космодромов мира», – считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Первый в истории запуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года. Тогда ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту научно-образовательные спутники «Ломоносов» и «Аист-2Д», а также наноспутник SamSat-218.

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#космодром #космос

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